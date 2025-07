Úvod Tour bude hektický, expert očakáva aj pády. Pogačar lieta a má extra motiváciu

Získa Tadej Pogačar štvrtý titul na Tour de France alebo mu vyfúkne žltý dres jeho odveký rival a dvojnásobný šampión Jonas Vingegaard? V týchto dňoch neexistuje otázka, o ktorej by cyklistická verejnosť diskutovala viac. V posledných štyroch edíciách "Starej dámy" vytvorila táto dvojica výnimočnú rivalitu a ich vzájomné súboje majú byť ozdobou aj 112. ročníka slávnych pretekov. Pravidlá, dresy a bodovanie na TdF 2025

"Posledné roky ukázali, že Tadej a Jonas sú lepší ako zvyšok sveta. Je možné, že uvidíme niečo podobné ako minulý rok," povedal v rozhovore pre Sportnet slovinský novinár MIHA HOČEVAR z denníka Delo.

Aké sú vaše očakávania pred začiatkom Tour de France? Myslím si, že Tadej Pogačar je favoritom. Prežíva skvelú sezónu bez nejakých problémov a videli sme, ako nedávno dominoval na Critérium du Dauphiné. Bol oveľa silnejší ako jeho súperi, vrátane Jonasa Vingegaarda. Neviem, ako veľmi sa môže za mesiac zmeniť situácia, no rozdiel bol viditeľný. Nemôžeme však povedať, že Tadej je neporaziteľný. Je len človek a môže mať zlý deň.

Ako hodnotíte trať, ktorú organizátori pripravili? Úvodný súťažný blok bude hektický a nervózny, pretože až 10. etapa je prvou horskou. V severnom Francúzsku býva veterno, trate sú technické a každý sa bude chcieť uviesť dobrým výsledkom, možno žltým dresom. Všetci budú mať dosť síl, tlačiť sa dopredu a som si istý, že uvidíme aj nejaké pády. Snáď nebudú mať veľký vplyv na súboje v celkovej klasifikácii. Stať sa môže čokoľvek a hlavní favoriti budú chcieť prvý týždeň hlavne prežiť. Skutočný boj sa začne v Pyrenejach, kde sa uvidí, kto je najsilnejší.

V itinerári pretekov je netypicky horská časovka a tiež ikonické stúpania, bez ktorých si Tour azda nevieme ani predstaviť. Je zaujímavé, že organizátori zaradili všetky stúpania, v ktorých Pogačar v minulosti zaostal za Vingegaardom. Či už ide o Hautacam z roku 2022, predvlani sa Tadej zlomil na Col de la Loze a končiť sa bude aj na Mont Ventoux. V roku 2021 Tadej získal žltý dres, no etapa, v ktorej sa dvakrát išlo cez Mont Ventoux bola jediná, v ktorej na vrchole stúpania stratil kontakt s Jonasom. Myslím si, že aj preto bude Pogačar viac motivovaný a bude chcieť vyhrať na miestach, kde v minulosti stratil. Očakávam, že rozhodne 18. kráľovská etapa a určite bude zaujímavá aj horská časovka. VIDEO: Moment, keď Vingegaard zlomil Pogačara na Tour de France 2023

Už ste spomenuli, že vaším favoritom je Tadej Pogačar. Má podľa vás ešte lepšiu formu než mal pri minuloročnom víťazstve? Tadej v tejto sezóne lieta a niektoré čísla má ešte lepšie ako vlani. Určite je v modernej cyklistike nesmierne dôležité zlepšovať sa, pretože ak zostanete na rovnakej úrovni, tak zrejme už v budúcom roku nevyhráte. Pogačar z roku 2020 by dnes nemal šancu. Očakával som, že sa úradujúci majster sveta ešte zlepší, ale pri jeho predošlej sezóne to nemohlo byť o veľa.

Ako hodnotíte hviezdne tímy UAE Emirates a Visma, ktoré sa postavia proti sebe? Dá sa o jednom z nich povedať, že je lepší ako druhý? Oba tímy sú veľmi silné. Nemyslím si, že v tomto bude nejaký rozdiel a na konci dňa to bude aj tak súboj muža proti mužovi a o ich výkone. Ak by som mal vybrať domestika pre Tadeja, tak by to bol Wout van Aert. V minulosti bol na Tour de France kľúčom k úspechom tímu Visma. Je to chlap, ktorý dokáže Jonasa zachrániť z problémov. Videli sme to na Tour aj tento rok na Giro d'Italia, keď v rozhodujúcej etape počkal na Simona Yatesa. Dokáže urobiť rozdiel a pokiaľ by ste chceli superdomestika, tak van Aert je v tomto najlepší na svete.

Môže sa niekto reálne pridať do súboja o žltý dres? To je ťažké povedať, no posledné roky ukázali, že Tadej a Jonas sú lepší ako zvyšok. Je možné, že uvidíme niečo podobné ako minulý rok, no nevieme ako by sa Tour vyvíja, keby napríklad Primož Roglič nespadol. Nevieme s akou formou príde do Francúzska, pretože od odstúpenia z Gira sme ho nevideli. Pripravoval sa mimo radaru, a tak uvidíme či nás prekvapí.

Vyhrať Tour je Rogličov veľký cieľ, no má už 35 rokov. V tomto veku naposledy získal žltý dres Andy Schleck kvôli dopingu Alberta Contadora. Pokiaľ ste na štarte, máte šancu. Primoža nikdy nemožno dopredu odpisovať. Na trojtýždňových pretekoch sa hocičo môže stať a preto musí byť stále vpredu. Určite je kandidátom minimálne na pódium. Slovinsko patrí počtom obyvateľov medzi menšie európske krajiny. Ako je možné, že má v súčasnosti toľko kvalitných cyklistov? Každý sa ma pýta túto otázku, no neviem presne odpovedať. Niektorí hovoria, že to nie je iba o cyklistike. Máme šampiónov aj v iných odvetviach a v našom školskom systéme je veľa športu, čo je dobrý základ pre rozvoj zručností. Cyklistický fenomén sa tu nezrodil z noci do rána. Mali sme aj v minulosti veľa dobrých cyklistov, aj keď nie takých šampiónov ako teraz.

V Slovinsku máme malú základňu, existujú tri tímy, ktoré to robia na vysokej úrovni a pri rozvoji mladých talentov odvádzajú dobrú prácu. Hovoril som s talianskym trénerom a ten mi povedal, že má stovku pretekárov a pokiaľ nie sú dobrí v prvom roku, tak často prestanú trénovať. U nás máme trpezlivosť s chlapcami, ktorých máme a každý dostane šancu.