Slovinsko má ďalší klenot, ovládol Giro. Nie som nový Pogačar, vraví mladý šampión

Navyše, tohtoročné Giro d'Italia do 23 rokov ukázalo, že slovinská cyklistika sa nemusí tešiť len z prítomnosti, ale čaká ju aj svetlá budúcnosť.

VIDEO: Zostrih z 8. etapy pretekov Giro d'Italia Next Gen 2025

V 2,5 km dlhom stúpaní Prarostino s brutálnym sklonom 12,4 percenta zaútočil s Nórom Jörgenom Nordhagenom, pričom získali náskok pred dvojicou Tuckwell a Pavel Novák. Až do cieľa išlo o každú sekundu.

Pred poslednou etapou strácal na Austrálčana Lukea Tuckwella jedenásť sekúnd, no v porovnaní s ním lepšie zvládol etapu na okruhu v Pinerole.

Omrzel síce začal Giro rozpačitou časovkou (74. miesto, pozn.), no v horách či klasikárskych etapách ukázal svoj potenciál a napokon získal ružový dres.

Omrzel síce etapu nevyhral, ale s Nordhagenom prišli do cieľa s náskokom 17 sekúnd. Navyše, ďalšie sekundy získal Slovinec vďaka bonifikácii, a tak zdolal nádej tímu Red Bull - BORA - hansgrohe po ôsmich etapách o 12 sekúnd.

"Je to neuveriteľné. Ešte si to neuvedomujem a asi na to budem potrebovať zopár dní. Keď máte cieľ a tvrdo na tom pracujete, môžete dosiahnuť veľké veci.

Ako som už povedal, nie som nový Tadej Pogačar. Som Jakob Omrzel a uvidíme, čo dokážem v budúcnosti," povedal víťaz Gira Next Gen.