Dvaja mimozemšťania v najlepšej forme. Favorit Tour je iba jeden, má však slabinu

Všetko sa to začalo v roku 2021. Pogačar vtedy ovládol Tour de France s takou ľahkosťou, že mnohí predpovedali začiatok novej éry. Bol to už jeho druhý triumf, po tom, čo o rok skôr zdolal v strhujúcom finiši krajana Primoža Rogliča.

Ešte zaujímavejšie to bude, ak odpočítate bonusové sekundy získané v týchto pretekoch. Pogačar získal 199 sekúnd, Vingegaard 111 sekúnd. V tomto prípade vyhráva Dán. S náskokom iba troch sekúnd!

V tieni jeho dominancie sa však začal rysovať nový súper – Jonas Vingegaard. Dán z Jumbo-Visma vtedy ešte suploval slávnejšieho tímového kolegu Rogliča, no druhé miesto v celkovom poradí naznačilo, že má potenciál na veľké veci.

Slovinec z tímu UAE Team Emirates si obliekol žltý dres už v 8. etape a až do Paríža ho nepustil z rúk. Vyhral tri etapy, kraľoval aj v horách, a zdalo sa, že nikto sa mu v najbližších rokoch nepriblíži.

Pogačar vtedy do vysielačky zahlásil: „Som mŕtvy." Síce bojoval, no nedokázal reagovať na organizovaný tímový tlak a precíznu taktiku.

Vingegaard, hoci sa vrátil po vážnom zranení, podal obdivuhodný výkon, no tentoraz ťahal za kratší koniec. Pogačar predviedol drvivý nástup v Pyrenejách a už po prvom týždni mal Tour prakticky pod kontrolou.

Nie je jediný, kto 26-ročného fenoména pasuje do role favorita. Slovinec akoby nestratil z vlaňajšej formy ani kúsok, naopak.

Kým v roku 2023 sa pred Tour zranil Pogačar a vlani zase Vingegaard, na Tour de France 2025 prichádzajú obaja vo skvelej forme. O to viac môže byť tento súboj vyrovnanejší.

Dánsky cyklista uznal, že jeho rival je jeden z najlepších v histórii, no zopakoval, že sa pred ich najnovším súbojom sústredil iba na seba. „Viem, že ak chcem vyhrať Tour de France, musím poraziť Tadeja," dodal.

Do kariet im zahral aj fakt, že organizátori pripravili tento rok stúpania, na ktorých Pogačar v minulosti zlyhal - Hautacam, Mont Ventoux a Col de la Loze.

„Zatiaľ čo na kratších stúpaniach je neporaziteľný, na dlhých horských masívoch je zraniteľný. Pri veľmi dlhom stúpaní existuje nádej, že Vingegaard ho dostane pod tlak. Predovšetkým niekde v poslednom týždni," myslí si expert Vangramberen.

Príklad z nedávno skončeného Critérium du Dauphiné ale hovorí, že Pogačar má majstrovskú formu a v posledných mesiacoch dokázal ubrať zo svojej výbušnosti a nabral potrebné skúsenosti pre dlhé kopce.

„Posledný týždeň bude rozhodujúci, pretože v horách bude veľa príležitostí na útok. Osobne sa neviem dočkať začiatku. Bude to vzrušujúci boj, ale ja som pripravený dať do toho všetko, aby som do Paríža dorazil v žltom," povedal Pogačar.

Najlepší zo zvyšku sveta

Hneď za Pogačarom s Vingegaardom nájdeme pretekárov, ktorí sa budú usilovať o 3. miesto. Je to tak, ale už pred začiatkom "Starej dámy" je pre ostatných jazdcov k dispozícii „len" bronzová medaila.

Samozrejme, ak sa nestane niečo neočakávané, s čím treba, vzhľadom na nevyspytateľnosť Tour, počítať.

Medzi najväčších vyzývateľov bude patriť Primož Roglič, ktorý sa bude usilovať o deviate pódium na pretekoch Grand Tour.