Valach si spomína na Tour, ktorá bola peklom. Sagana musel zveriť aj veľkému rivalovi

Keď mal Peter Sagan povedať meno najobľúbenejšieho tímového kolegu, nezastavil sa iba pri jednom mene. Nielenže ich spomenul viac, ale nezabudol ani na ďalšie blízke osoby, ktoré ho sprevádzali v jeho kariére. Jednou z nich bol aj JÁN VALACH, ktorému sa síce nepodarilo štartovať na Tour de France, ale najväčšie cyklistické preteky zažil z pozície športového riaditeľa. Svoje bohaté skúsenosti dnes odovzdáva v kontinentálnom slovenskom tíme Pierre Baquette, no v rozhovore pre Sportnet si zaspomínal na prácu počas Tour aj prezradil svoju prognózu na víťaza 112. ročníka pretekov.

Na Tour de France ste boli sedemkrát ako športový riaditeľ, no podobne ako vlani ju budete sledovať v televízií. Chýbajú vám tieto preteky? Tour de France je špeciálne podujatie, na ktoré sa tímy chystajú celý rok. Tam sa rozhoduje o všetkom. Každé víťazstvo je nesmierne cenné a od toho sa odvíjajú aj prípravy či miera stresu. Tour prebieha prakticky mesiac, keďže sa tam chodí asi päť dní pred začiatkom, pretože sú ešte rôzne testy, prezentácia tímov a podobne. Je to náročný a veľmi vyčerpávajúci mesiac v neskutočnom nasadení. Päť či šesť hodín denne riadite pelotón cez vysielačky a na všetko musíte reagovať. Bojuje sa až do Paríža a ako sú tieto preteky krásne, tak sú aj vysiľujúce. Z tohto pohľadu som rád, že si Tour pozriem len v televízií.

Dá sa povedať, že Tour je odskočená od zvyšných Grand Tour? Určite áno, je jednotka. Pretekári tam bojujú o zmluvy, tímy o sponzorov a nastavenie do ďalších rokov. Giro je krásne, ale Tour je najväčší biznis. Ja som síce nikdy na týchto pretekoch neštartoval, no mám niečo odjazdené v aute a tiež od pretekárov viem, že na Tour sa pridá jeden rýchlostný stupeň.

Tour je snom každého cyklistu, no aj tento rok sa niekoľko zvučných mien nedostalo do finálnych nominácií. Je ťažké správne zložiť tím? Je to veľmi náročný proces, ktorý sa odvíja od ambícií tímu. Mať jednu prioritu je super, hoci je to zisk. Idete na jednu kartu a buď to vyjde alebo nevyjde. Potom sú dve karty – ísť na celkové poradie a mať aj šprintéra. V tomto prípade nemáte lídra ako Pogačar alebo Vingegaard, ale niekoho, kto môže atakovať top 10, možno pódium. Vtedy je tím rozdelený na dve skupiny. Zažil som však aj situáciu, keď sme mali Petra Sagana na šprinty a zelený dres, vrchára Emanuela Buchmanna na celkové poradie a ešte Patricka Konrada, ktorý chodil do únikov a bojoval o bodkovaný dres. To bolo peklo.

Bývalý cyklista a neskôr športový riaditeľ tímov Bora-Hansgrohe a TotalEnergies Ján Valach. (Autor: SME - JOZEF JAKUBČO)

Ako sa to dalo všetko stíhať? Veľmi ťažko, pretože sú dve mechanické autá. Pri lídrovi sme museli byť a v horskej etape sa stalo, že sme mali pretekára v úniku, ale bolo potrebné byť aj pri Petrovi, komunikovať s ním, občerstvovať a sledovať limit. Vtedy si musíte dobre rozmyslieť, čo idete robiť. Keď autom prechádzate pelotónom od poslednej skupiny až do úniku, musíte byť rýchly, ale zároveň si dávať extrémny pozor, pretože tam sú dosť drahí pretekári. Ja som mal veľmi dobré vzťahy s ostatnými tímami a vedeli sme sa dohodnúť trebárs aj s Quick-Stepom, hoci sme s ním bojovali. Keď som potreboval ísť dopredu, postarali sa o Petra a naopak. Medzi tímami je boj aj spolupráca.

Na Gire sme videli situáciu, keď Visma v poslednej chvíli vyfúkla UAE Emirates ružový dres. Urobili by ste ako športový riaditeľ niečo inak? Keď bol van Aert vpredu, tak bolo jasné, že sa Visma s Yatesom o niečo pokúsi. Športový riaditeľ UAE Emirates je veľmi šikovný a nemyslím si, že sa zmýlil. My nevieme, aké mali debaty prebiehali cez vysielačku. Možno sa Del Toro trápil a nemal svoj deň. Určite sa ho pýtali, či má na to, aby zaútočil a išiel stíhať Yatesa. Z televízie to vyzeralo ako chyba, že ho pustili, ale naozaj nevieme, v akom stave bol pretekár. Vo Visme mali veľmi dobrú taktiku. Boli trpezliví a počkali si na rozhodujúce dva dni, ktoré vždy prídu v treťom týždni Grand Tour. Vtedy nerozhoduje, kto je rýchly, ale akú veľkú krízu momentálne prežíva.

O to viac budú chcieť v tíme UAE vrátiť Visme túto prehru a rovno na najväčšom pódiu. Ako vidíte súboj Tadej Pogačar vs. Jonas Vingegaard? Vingegaard to nebude mať ľahké a myslím si, že Pogačar bude musieť mať vyložene zlý deň, aby sa niečo stalo. Pre mňa je určite favorit na víťazstvo. Predpokladám, že Pogačar ako prvý získa nejaké sekundy vo svoj prospech a bude to Vingegaard, kto bude musieť jazdiť útočne. Časovka do kopca mu síce nahráva, ale keď má Pogačar dobrý deň, tak podá taký istý výkon.

Na Critérium du Dauphiné to vyzeralo až príliš jednoznačne. Keď Pogačar zaútočil, Vingegaard sa ho dokázal udržať sotva 15-20 sekúnd. To áno, ale Tour de France nie sú osemetapové preteky. Stať sa môže čokoľvek a bude zaujímavé ich sledovať. Pogačar nám prináša to, čo nikto iný. Je agresívny a baví ho útočiť aj na miestach, kde by to jeho súperi nečakali. Stačí si spomenúť na to, čo predviedol minulý rok na majstrovstvách sveta. O okruh neskôr by už boli všetci pripravení, ale takto ich šokoval. Pokiaľ je trošku hravý terén po vetre, tak ho veľmi ťažko dostihnete. VIDEO: Zostrih zo 6. etapy pretekov Critérium du Dauphiné 2025

Dnes je najväčšou hviezdou pelotónu, podobne ako pred pár rokmi Peter Sagan. Vidíte nejaké podobnosti medzi nimi? Peter priniesol do cyklistiky veľkú zmenu. Začal vyhrávať v kopcoch, v šprintoch, vyhral klasiky, časovku a ukázal, že pretekár dokáže byť komplexný. Po ňom prišli van der Poel a Pogačar. Tadej je šikovný, dobre rozmýšľa, nerobí si predsudky a podáva skvelé výkony za každých podmienok. Pre mňa je najväčší talent a pokiaľ to ešte zopár rokov potiahne, tak bude bez pochyby najlepší cyklista všetkých čias a to v konkurencii Eddyho Merckxa, Fausta Coppiho a ďalších skvelých pretekárov.