Kubiš potláčal slzy, aj keď pomohol zdolať veľké tímy. V Roubaix sa blysol aj mladý Slovák

Počas 122. ročníka Paríž - Roubaix dlho jazdil veľmi dobre, no v priebehu zopár sekúnd prišiel o šancu bojovať o popredné pozície.

Víťaz pretekov Cholet Agglo Tour sa našťastie pri páde nezranil, no skupina mu odišla, čo de facto znamenalo koniec výsledkových ambícii. Napokon to vytiahol na 46. miesto zo 175-členného štartového poľa.

Pri prejazde Arenberským lesom mu spadla reťaz, ktorá sa následne zasekla. Kubiš musel zísť z bicykla, aby ju napravil. V snahe urobiť všetko čo najrýchlejšie nemohol nacvaknúť tretru do pedálov, čo spôsobilo pád.

"Chcel som urobiť radosť všetkým, ktorí ma podporujú a ktorí tento deň prežili so mnou. Bohužiaľ, nevyšlo to. Som veľmi sklamaný.

Bolí to o to viac, že tím jazdil neuveriteľne dobre. Roubaix vie byť brutálne a dnes mi to nebolo súdené," opísal preteky na sociálnych sieťach.

VIDEO: Jazdci tímu Unibet Tietema Rockets po Paríž - Roubaix 2025