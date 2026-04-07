Olympijský šampión vynechá prestížne preteky. Sústredí sa na obľúbené podujatie

Dvojnásobný olympijský šampión v cestnej cyklistike Remco Evenepoel vynechá prestížne preteky Paríž-Roubaix, ktoré sú na programe v nedeľu 12. apríla.
Namiesto toho sa sústredí na svoje obľúbené podujatie Liege-Bastogne-Liege, ktoré sa uskutoční v závere mesiaca. Evenepoel ho vyhral v rokoch 2022 a 2023.
„Remco sa bude naďalej sústrediť na Ardeny, ako bolo v pláne. Po jeho pôsobivom debute na Tour of Flanders je Paríž-Roubaix cieľom, ktorý môžeme zvážiť v nasledujúcich rokoch.
Teraz sa však držíme nášho plánu,“ citovala agentúra AFP hovorcu tímu Red Bull Bora-hansgrohe, v ktorom Evenepoel preteká.