    Olympijský šampión vynechá prestížne preteky. Sústredí sa na obľúbené podujatie

    Remco Evenepoel.
    Remco Evenepoel. (Autor: TASR/AP)
    TASR|7. apr 2026 o 09:05
    Evenepoel ho vyhral v rokoch 2022.

    Dvojnásobný olympijský šampión v cestnej cyklistike Remco Evenepoel vynechá prestížne preteky Paríž-Roubaix, ktoré sú na programe v nedeľu 12. apríla.

    Namiesto toho sa sústredí na svoje obľúbené podujatie Liege-Bastogne-Liege, ktoré sa uskutoční v závere mesiaca. Evenepoel ho vyhral v rokoch 2022 a 2023.

    „Remco sa bude naďalej sústrediť na Ardeny, ako bolo v pláne. Po jeho pôsobivom debute na Tour of Flanders je Paríž-Roubaix cieľom, ktorý môžeme zvážiť v nasledujúcich rokoch.

    Teraz sa však držíme nášho plánu,“ citovala agentúra AFP hovorcu tímu Red Bull Bora-hansgrohe, v ktorom Evenepoel preteká.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Remco Evenepoel.
    Remco Evenepoel.
    Olympijský šampión vynechá prestížne preteky. Sústredí sa na obľúbené podujatie
    dnes 09:05
