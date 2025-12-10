    Belgický olympijský víťaz nebude jednotkou tímu. Konkuruje mu nemecký kolega

    Belgický cyklista Remco Evenepoel.
    Belgický cyklista Remco Evenepoel. (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. dec 2025 o 17:58
    ShareTweet0

    Prezradil to médiám počas tréningového kempu na Malorke.

    Belgický cyklista Remco Evenepoel sa bude o pozíciu lídra tímu Red Bull - Bora-hansgrohe na budúcoročných pretekoch Tour de France deliť s Nemcom Florianom Lipowitzom.

    Dvojnásobný olympijský víťaz a viacnásobný majster sveta, ktorý prišiel do Red Bullu zo stajne Quick Step, to prezradil médiám v stredu počas tréningového kempu na Malorke.

    „Bude to prvýkrát, čo sa budem deliť o líderskú pozíciu na Tour de France. Vnímam to ako pozitívnu vec, vždy je lepšie mať viac alternatív. Obaja sa budeme usilovať o primárny cieľ - víťazstvo,“ citovala 25-ročného Belgičana agentúra AFP.

    Evenepoel skončil vlani na Tour na celkovom treťom mieste, tento rok preteky nedokončil, keď odstúpil počas 14. etapy. Na MS v Rwande získal suverénnym spôsobom titul v časovke jednotlivcov. Lipowitz zažil prelomovú sezónu, keď na tohtoročnej Tour obsadil celkovú tretiu priečku.

    Nemecký pretekár vyhlásil, že to bude výhoda začať s dvoma lídrami a bojovať tak s Tadejom Pogačarom a Jonasom Vingegaardom, víťazmi uplynulých šiestich edícií TdF.

    Evenepoel sa bude tento rok koncentrovať na Tour de France (4.-26. júla) a preto nebude štartovať v máji na Giro d'Italia, kde Red Bull - Bora nasadí ako lídra Taliana Giulia Pellizzariho, ktorému budú pomáhať Jai Hindley a Alexander Vlasov.

    Slovinský veterán Primož Roglič sa bude sústrediť na preteky Vuelta a Espaňa.

    Lipowitz zároveň informoval, že sa dohodol s vedením Red Bullu - Bory-hansgrohe na novej dlhodobej zmluve. „Som super šťastný, že budem naďalej pokračovať v tíme.

    Už som tu tri roky a máme výnimočný vzťah. Teším sa na ďalšie pôsobenie,“ vyhlásil podľa DPA.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Belgický cyklista Remco Evenepoel.
    Belgický cyklista Remco Evenepoel.
    Belgický olympijský víťaz nebude jednotkou tímu. Konkuruje mu nemecký kolega
    dnes 17:58
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Belgický olympijský víťaz nebude jednotkou tímu. Konkuruje mu nemecký kolega