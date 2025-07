Jeho príbeh je ako z filmu. Po nehode zmenil šport a na Tour má na dosah senzáciu

"Prišiel som sem bez akýchkoľvek očakávaní a nikdy by som nečakal, že budem bojovať o pódium a biely dres," hovorí 24-ročný Florian Lipowitz.

Nehoda pri kitesurfingu

V jeho prípade nemožno povedať, že by ako dieťa sníval o úspechu na Tour de France. Ak by všetko išlo podľa plánu, dnes by sa pripravoval na zimnú sezónu a blížiacu sa olympiádu v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Od ôsmich rokov sa venoval biatlonu, spolu so starším bratom Philippom. Keď mali 14-15 rokov, rodina sa presťahovala do rakúskemu Stamsu v Tirolsku, kde súrodenci chodili do známej lyžiarskej akadémie.