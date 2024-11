Froome: Nie je šialené myslieť si, že sa vrátim na Tour de France

„Nie je šialené myslieť si, že sa môžem vrátiť na Tour,“ povedal Froome, ktorý vyhral preteky v rokoch 2013, 2015, 2016 a 2017, v rozhovore so španielskym denníkom Marca v utorok.

Froome, ktorý vyhral celkovo sedem Grand Tours, sa po vážnych zraneniach spôsobených pri hrozivej nehode vo vysokej rýchlosti počas tréningu na Critérium du Dauphiné v roku 2019 ťažko dostáva späť do svojej najlepšej formy.

Aj keď Froome hovorí, že mužská cyklistika je v zlatej ére, nehody stále zatieňujú tento šport. Smrť Nóra Andreho Dregeho na Tour of Austria opäť upozornila na riziká.

„Nemyslím si, že je to len chyba cyklistov alebo organizátorov. Teraz je v pelotóne veľa stresu. Ide sa rýchlejšie ako kedysi. Je to iná a omnoho výbušnejšia cyklistika.”

V Keni narodený Froome znižuje svoje šance na účasť na budúcoročných majstrovstvách sveta na ceste v Rwande, prvých na africkom kontinente.

„To, že majstrovstvá sveta v cyklistike prichádzajú do Rwandy a na kontinent ako Afrika, je dobrá správa. Chcel by som tam byť, ale úprimne to bude pre mňa veľmi náročné. Ale možno tam budem z iných dôvodov.“