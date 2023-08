Pre Jumbo-Visma je najväčšou hrozbou. Evenepoel má veľkú motiváciu, chce obhájiť titul na Vuelte

Na Vuelte bude obhajovať triumf z uplynulého roka. "Bude celkom špeciálne vrátiť sa na Vueltu s číslom 1 na chrbte. Keď si prezriete trať a štartovú listinu, vidíte, že to budú veľmi náročné preteky.

V máji ovládol Giro d´Italia Roglič a v júli obhájil prvenstvo na TdF Vingegaard. "Je to ambiciózny cieľ, ktorý si trúfame deklarovať.

Medzi ďalšími jazdcami bojujúcimi o pódium by mal byť aj skúsený Geraint Thomas, ktorý povedie tím Ineos Grenadiers.

"Je dosť ťažké byť ďaleko od domova. Mám doma malého syna a manželku. Ale je to ľahké venovať cyklistike, keď viem, že som na sklonku profesionálnej kariéry.

Už som tu raz bol, ale keď som absolvoval Tour aj Vueltu, bolo to strašné. Tentoraz som o niečo lepšie pripravený a teším sa na preteky. Bude to náročné, to je isté," dodal 37-ročný Brit.

Úvodnú etapu 78. ročníka Vuelty tvorí tímová časovka v Barcelone (14,6 km). Na programe budú štyri čisto rovinaté etapy, dve rovinaté s horským dojazdom, sedem kopcovitých a šesť horských etáp vrátane tradičného a náročného prejazdu Pyrenajami.

Jazdcov môže tešiť fakt, že vlna horúčav, ktorá zasiahla Pyrenejský polostrov, by mala počas víkendu ustúpiť.