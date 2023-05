Trauma už Rogliča nemusí mátať. Giro vyhral tak, ako prehral Tour

Práve na tomto stúpaní bojovali favoriti celkového poradia o každú sekundu a tiež sa udeľovali posledné body do vrchárskej súťaže o modrý dres.

"Pre mnohých to bude ako nekončiaca nočná mora," vravel bývalý profesionál Alberto Contador o stúpaní Monte Lussari (7,8 km a priemerný sklon 11,2%).

Vydal zo seba maximum, vyhral etapu a vyšlo mu to.

Na prvom medzičase síce 21-ročný a pomerne neznámy Američan nepatril k najrýchlejším, no stúpanie zvládol fantasticky a na čele bol takmer dve hodiny.

Rogliča však tento moment nerozhodil a kým on naďalej išiel vo vysokom tempe, Thomas bol evidentne viac vyčerpaný a strácal sekundu za sekundou.

"Je to úžasné. Iste, vyhral som aj etapu, ale dnes to je o neskutočnej energii a o ľuďoch. Neuveriteľné. Moment, ktorý si budem pamätať.

Spadla mi reťaz. Stáva sa to. Nechcete, aby to prišlo práve v takejto chvíli. Ale dal som ju naspäť a pokračoval som. Fanúšikovia boli neuveriteľní. Nabudili ma a určite ma to poháňalo dopredu," povedal Roglič.

