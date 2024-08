Štart v supermarkete či dinosauri na dresoch. Vuelta je tak ťažká, že šprintéri ju odmietli

Nebolo by to prvýkrát, čo sa zostava tímu zmenila tesne pred začiatkom Grand Tour. Slovinec spadol pred vyše mesiacom na Tour de France, utrpel zranenia a o jeho štarte na Vuelte sa dlho špekulovalo.

"Spolu sme odišli z hotela. Netušíme, kde je," odvetil Kolumbijčan, no jeho úsmev naznačoval, že nejde o nič vážne. Skôr o zábavku.

Počas prezentácie si teda Roglič ukradol šou pre seba, no bude hviezdou aj samotných pretekov? Vuelta a Espaňa 2024 sa začína už v sobotu v Lisabone a rovnako časovkou sa skončí 8. septembra v Madride.

"Aj do tretej Grand Tour ideme s veľkými ambíciami. Nominovali sme osem jazdcov, s ktorými sa nebudeme skrývať, ale chceme agresívne bojovať o celkové poradie," uviedol športový riaditeľ Rolf Aldag.

Po spomenutom páde nemecký tím informoval, že Roglič nebude pokračovať na Tour de France a sústredí sa na ďalšie v tejto sezóne. Na olympiáde mal obhajovať zlato v časovke, no jeho návrat sa oddialil.

Okrem Martíneza by mal Rogličovi v horách pomáhať najmä Aleksandr Vlasov, ktorý vlani obsadil na Vuelte siedme miesto. Avšak, aj on má za sebou podobný súťažný výpadok, keďže tiež odstúpil z Tour.

Tentokrát proti sebe nebude mať Tadeja Pogačara, ktorý suverénne vyhral v tejto sezóne Giro aj Tour. Jeho cieľom je zisk dúhového dresu na MS.

Vyhrať všetky tri trojtýždňové preteky v jednom roku by bolo unikátne. Geraint Thomas v podcaste Cycling Club priznal, že sa počas pretekov Pogačara spýtal, prečo neskúsi skompletizovať hetrik.

"Povedal mi, že potrebuje, aby boli ľudia v tíme šťastní. V UAE Emirates majú veľa kvalitných jazdcov, takže tomu rozumiem.

Tri Grand Tours na najvyššej úrovni zoberú veľa energie aj Pogačarovi. On by to však zvládol na jednej nohe," povedal Thomas.