Van der Poel uznal prehru, nevinil z toho pád. Pogačar ho zlomil ako konár, glosoval expert

BRATISLAVA. "Rekordy sú na to, aby sa prekonávali. Ak to niekto dokáže, je to Mathieu," hovorila legenda cyklistických klasík Tom Boonen. Belgičan vyhral monument Okolo Flámska rovnako ako ďalší šiesti jazdci trikrát, pričom očakával, že po dnešku klesne v historických tabuľkách. V prognóze pre holandské noviny Het Laatste Nieuws videl majster sveta z roku 2005 očakávaný slovinsko-holandský súboj jednoznačne.

"Ak sa Tadej Pogačar zázračne nezlepšil od Milána San Rema a Mathieu van der Poel nezhoršil od E3 Saxo Classic, tak je víťaz známy," povedal.

Napokon však aj po 109. ročníku slávnej klasiky zostáva na delenom prvom mieste v počte víťazstiev. Van der Poel totiž namiesto rekordného štvrtého triumfu zažil nepríjemne déjà vu spred dvoch rokov. Potreboval 110-percentný výkon Holanďan bol vo svojom obľúbenom teréne najväčším vyzývateľom úradujúceho majstra sveta. Úspešne ubránil útoky Pogačara v Taliansku a v rovnaký scenár dúfal aj pri ich ďalšom vzájomnom súboji. Lenže podobne ako v roku 2023 mu trojnásobný šampión Tour de France zasadil rozhodujúci úder na dláždenom stúpaní Oude Kwaremont. "Kto prvý vyjde Kwaremont, zvyčajne je ten najsilnejší. A tým bol Tadej. Párkrát som bol na limite a nemal som nohy na to, aby som bojoval o víťazstvo," povedal van der Poel akreditovaným médiám. VIDEO: Zostrih z monumentálnej klasiky Okolo Flámska 2025

Pri prvom prejazde Oude Kwaremont mal dobrú pozíciu. Pri druhom trochu zaspal, no veľmi rýchlo prekonal medzeru medzi ním a Pogačarom. Ako však povedal, na tretí prejazd mu už nezostalo dosť paliva v nádrží. "Nebol som prekvapený z jeho útoku, bol to rovnaký príbeh ako pred dvoma rokmi. Potreboval som 110-percentný výkon... To, že som skončil na pódiu, sa mi podarilo vďaka skúsenostiam a sile vôle," prezradil. Tretím miestom predĺžil svoju zbierku umiestnení na stupňoch víťazoch. Najhorší výsledok zaznamenal pri premiére v roku 2019 - 4. miesto.

Pogačar splnil svoj plán Po 130 kilometroch pretekov došlo k hromadnému pádu. Vo vysokej rýchlosti spadlo viacero cyklistov, medzi nimi aj Mathieu van der Poel. Hoci jeho otec Adrie, ktorý vyhral Okolo Flámska 1986 povedal, že tento moment mohol jeho syna ovplyvniť, on sa na to nechcel vyhovárať. "Mal som šťastie, ale výsledok by bol rovnaký, aj keby som nespadol. Ktovie, či sa dočkám štvrtého titulu, ale na moje úspechy som hrdý," dodal. Spomenutý pád zarmútil aj Pogačara, keďže naň doplatili jeho traja tímoví kolegovia. Z nich sa dokázal vrátiť späť len Florian Vermeersch. "Všetci išli na hranici možností, aby naplnili tímový plán. Tým bolo zaútočiť na Oude Kwaremont. Podarilo sa nám zvíťaziť a preto nemôžem byť na tím viac hrdý," uviedol Pogačar v bezprostrednom rozhovore. Rodák z mesta Komenda vyzdvihol aj výkony svojich súperov. Vedel, že ak sa ich chce striasť, bude sa musieť pokúšať o útoky viackrát.

"Sú to najlepší klasikári na svete a bolo by odo mňa hlúpe, ak by som si myslel, že po jednom útoku im všetkým ujdem. Snažil som sa im urobiť preteky ťažké a v závere som sa spoliehal aj na únavu," povedal. Na Kwaremonte získaval meter po metri, až napokon zlomil van der Poela. "Dámy a páni, toto je moment sezóny. On ho zlomil ako konár," glosoval v prenose Českej televízie cyklistický expert Petr Benčík. Bude lepší ako Merckx? Pogačar je nesmierne komplexným cyklistom, ktorý vie vyhrať dláždenú klasiku, časovku aj celkové poradia na trojtýždňových podujatiach. "Je to jazdec, ktorý sa vymyká očakávaniam. Jediné porovnanie, ktoré má zmysel, je s Eddym Merckxom," povedal pre Eurosport Alberto Contador. VIDEO: Rozhodujúci útok Tadeja Pogačara na Okolo Flámska 2025

Legendárny Španiel patril k vrchárom, ktorí sa sústreďovali vyložene na úspechy na Grand Tours a dláždené jednorazovky prakticky vôbec nejazdili. Slovinec je však baví pretekaním, chce víťaziť vo všetkých terénoch a aj preto nie sú porovnávania s najslávnejším cyklistom prehnané. "Síce ešte nie je na úrovni Merckxa, ale do konca kariéry bude zrejme považovaný za najlepšieho v histórii. Bude fascinujúce sledovať, koľko Grand Tours a monumentov pridá do svojho životopisu," vraví Contador.

Pogačar má na konte osem monumentálnych víťazstiev a už o sedem dní môže vyrovnať zápisy Seana Kellyho, Fausta Coppiho a Costante Girardenga. Prvýkrát absolvuje Peklo severu, teda Paríž - Roubaix. "Sú to úplne iné preteky, ale túto výzvu prijmem a pokúsim sa vydať zo seba maximum. S formou, ktorú teraz mám, by som to mal skúsiť," dodal. Víťazstvo? Nemožné Na víťazstvo na Paríž - Roubaix si robí zálusk aj majster sveta z roku 2019 Mads Pedersen, ktorý na Okolo Flámska obsadil druhé miesto. "Som hrdý na to, že jazdím za tento dres. Jazdili sme skvele a hoci sme dúfali vo víťazstvo, keď je Tadej vo svojom móde, tak je to nemožné," hovoril Dán.

Tadej Pogačar vyhral Okolo Flámska 2025 pred Mathieu van der Poelom a Madsom Pedersenom. (Autor: TASR/AP)

Vyzdvihol aj výkon tímového kolegu Jaspera Stuyvena, ktorý bol vo vedúcej skupine, skončil piaty a pomohol k pódiu lídrovi tímu Lidl - Trek. "Bol pôsobivý. Bolo vynikajúce, že sme boli vpredu vo dvojici. V poslednom kilometri sme trochu spomalili, aby som načerpal sily. Asi 500 m pred cieľom Jasper zvýšil tempo, keďže rád začínam šprint z vysokej rýchlosti. Vzdal sa svojej šance bojovať o pódium na monumente a vďaka nemu som mohol skončiť druhý," povedal Pedersen.