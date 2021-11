Giro neďaleko Slovenska môže byť pre Sagana výzvou. Jeho tím sa tam však nemusí dostať

"Časovky budú krátke, ale budú zohrávať dôležitú úlohu. Prvá rozhodne o jednom z prvých nositeľov ružového dresu lídra pretekov a tá druhá zasa môže prehovoriť do boja o celkové víťazstvo. Určite prehovorí do celkovej klasifikácie na vrchných priečkach," uviedol riaditeľ Giro d'Italia Mauro Vegni na webe Cyclingnews.com .

V druhej etape pretekári absolvujú krátko časovku na 9,2 km v centre Budapešti, v úplnom závere pretekov neďaleko historickej Areny vo Verone to bude o čosi viac 17,1 km.

"Bude to veľmi zaujímavé Giro d'Italia. Budapeštianska časovka zabezpečí ružový dres pre jeho majiteľa na niekoľko dní a záverečná vo Verone zasa o všetkom rozhodne," uviedol dvojnásobný a úradujúci majster sveta v časovke Filippo Ganna.

V Maďarsku si prídu na svoje aj klasickí šprintéri, 3. etapa z Kaposváru do Balatonfüredu meria 201 km a na trase bude len jedna horská prémia štvrtej kategórie

Giro d'Italia 2022 sa začne v piatok 6. mája na maďarskom území etapou z Budapešti do Visegrádu (195 km) a v jej závere sa bude šprintovať do kopca k pevnosti.

Štart v Maďarsku plánovali organizátori talianskej Grand Tour už pred rokom, ale prvá fáza pandémie koronavírusu vtedy spôsobila netradičný posun prestížnych pretekov z jari do jesene a tiež zmenu dejiska tzv. Grande Partenza.

"Keďže to bude neďaleko slovenských hraníc, je to výzva pre Petra Sagana, aby zaútočil na 'Maglia rosa', čiže ružový dres. Je však otázne, či jeho nový tím TotalEnergies vôbec dostane pozvánku v podobe voľnej karty na tieto preteky," napísal špecializovaný cyklistický web Cyclingnews.

V pláne je výjazd na sopku Etna v štvrtej etape, legendárny Blockhaus v 9. etape aj nádherná scenéria Valle d'Aosta v 15. etape so záverečným "výšľapom" na Cogne.

V predposlednej 20. etape sa cyklisti doslova vyžmýkajú z posledných síl, keď budú trikrát stúpať vrátane legendárnej Marmolady.

"Čakať na nich bude Passo San Pellegrino vo výške 1918 m, Passo Pordoi s 2239 m najvyšší bod celého Gira a napokon Marmolada so stúpaním do výšky 2057 m. Bude to vôbec posledné stúpanie celých pretekov," zakončil Cyclingnews.com.