V závere kariéry stratil iskru. Sagan je rád, že inšpiroval ďalších, poradil aj Kubišovi

Sledoval som napríklad aj Svetový pohár na horských bicykloch. Baví ma sa na to pozerať, ale už by som nechcel súťažiť. To ma prešlo (smiech).

Nelákala vás práca televízneho experta?

Aj by ma to možno bavilo, ale nie v pozícii Petra Sagana.

Tým, že som verejne známa osoba, tak si nemôžem zmyslieť ísť medzi ľudí, aby to nebolo zorganizované. Možno musí prejsť zopár rokov, aby som sa vrátil do cyklistickej komunity a nikto ma nebude poznať.

Dnes robia slovenskej cyklistike dobré meno Lukáš Kubiš, Viktória Chladoňová či Matthias Schwarzbacher, pričom všetci absolvovali Detskú tour Petra Sagana. Čo to pre vás znamená?

Je to pekné. Robí to môj prvý tréner Peter Zánický a on prišiel s myšlienkou, či by som ho nepodporil menom a on by to robil pod mojou záštitou. Keď som mal čas, tak som sa prišiel pozrieť a podporiť tie deti.

Aktuálne prebieha už 12. ročník a ja mu za to ďakujem, pretože tak ako sa staral o mňa, tak teraz sa venuje iným deťom. Robí im cyklistické kempy, istým spôsobom ich vychováva a keď sa im následne darí, tak je to super.