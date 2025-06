Inšpiroval ho Sagan, možno bude jazdiť s Pogačarom. Mladý Slovák vedie Giro do 23 rokov

VIDEO: Zostrih z 1. etapy pretekov Giro d'Italia Next Gen 2025

Schwarzbacher prešiel 8400 metrov dlhú trať v meste Rho priemernou rýchlosťou 54,3 km/h, čo je najrýchlejší čas v histórii Giro d'Italia Next Gen.

Devätnásťročný talent vyhral úvodnú časovku Gira d'Italia do 23 rokov, vďaka čomu sa obliekol do prestížneho ružového dresu lídra pretekov.

"Keďže to bola krátka časovka, mojim cieľom bolo dostať sa do najlepšej desiatky a možno získať nejaké sekundy na súperov ako bonus pred zajtrajšou etapu. Víťazstvo som však rozhodne neočakával," priznal Schwarzbacher.

Sedieť v horúcom kresle bolo pre neho dosť stresujúce a s úsmevom povedal, že vraj by lepšie urobil, keby sa na priebežné výsledky vôbec nepozeral.

"Čo to pre mňa znamená? Asi potrebujem čas na to, aby som si to uvedomil," povedal slovenský cyklista vo farbách rozvojového tímu UAE Emirates.