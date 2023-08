Sagan má v cross country nový tím. Pretekať bude za značku svojho sponzora

Značku Specialized priniesol aj do tímu TotalEnergies, v ktorom do konca sezóny pôsobí. Do OH v Paríži zostáva menej ako rok a Sagana čaká náročný boj o získanie dostatočného počtu bodov na to, aby sa kvalifikoval a mohol pretekať za Slovensko.

V hre je aj možnosť, že dostane od organizátorov voľnú kartu. "Tento rok ešte musím dokončiť sezónu na ceste s tímom TotalEnergies. Potom sa uvidí na budúcu sezónu.

Musím 3. septembra absolvovať klasiku Plouay, v polovici septembra ma čakajú ďalšie preteky a sezónu zakončím pretekmi vo Vendé," citoval Sagana portál cyclingnews.com.