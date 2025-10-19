    Magnier vyhral všetky etapy okrem jedinej. Napriek tomu je celkovým víťazom niekto iný

    Paul Magnier z tímu Soudal Quick-Step.
    Paul Magnier z tímu Soudal Quick-Step. (Autor: TASR)
    TASR|19. okt 2025 o 11:51
    Víťaz kľúčovej piatej etapy napokon ovládol celé podujatie Okolo Kuang-si 2025.

    Okolo Kuang-si 2025

    Výsledky 6. etapy (Nan-ning - Nan-ning, 134,3 km):

    1.

    Paul Magnier

    Francúzsko

    Soudal Quick-Step

    2:55:59 h

    2.

    Stanislaw Aniolkowski

    Poľsko

    Cofidis

    + 0 s

    3.

    Paul Penhoët

    Francúzsko

    Groupama - FDJ

    + 0 s

    4.

    Jordi Meeus

    Belgicko

    Red Bull Bora hansgrohe

    + 0 s

    5.

    Ivo Oliveira

    Portugalsko

    UAE Team Emirates

    + 0 s

    6.

    Pierre Gautherat

    Francúzsko

    Decathlon Ag2R La Mondiale

    + 0 s

    NAN-NING. Brit Paul Double sa stal víťazom cyklistických pretekov Okolo Kuang-si v Číne.

    Jazdcovi tímu Jayco AlUla na to stačilo 41. miesto v hromadnom dojazde záverečnej 6. etapy v Nan-ning.

    V nedeľu triumfoval Paul Magnier z Francúzska (Soudal Quick-Step), ktorý vyhral všetky okrem kľúčovej piatej etapy.

    Na celkovej druhej pozícii sa umiestnil jeho krajan Victor Lafay z Decathlon AG2R La Mondiale, pódium doplnil Ekvádorčan Jhonatan Narvaez (SAE Team Emirates - XRG).

    VIDEO: Záver 6. etapy Okolo Kuang-si 2025

    Konečné celkové poradie

    1.

    Paul Double

    Veľka Británia

    Jayco AlUla

    22:37:12 h

    2.

    Victor Lafay

    Francúzsko

    Decathlon AG2R La Mondiale

    + 15 s

    3.

    Jhonatan Narvaez

    Ekvádor

    UAE Team Emirates

    + 16 s

