Magnier vyhral všetky etapy okrem jedinej. Napriek tomu je celkovým víťazom niekto iný

Okolo Kuang-si 2025
Výsledky 6. etapy (Nan-ning - Nan-ning, 134,3 km):
1.
Paul Magnier
Francúzsko
Soudal Quick-Step
2:55:59 h
2.
Stanislaw Aniolkowski
Poľsko
Cofidis
+ 0 s
3.
Paul Penhoët
Francúzsko
Groupama - FDJ
+ 0 s
4.
Jordi Meeus
Belgicko
Red Bull Bora hansgrohe
+ 0 s
5.
Ivo Oliveira
Portugalsko
UAE Team Emirates
+ 0 s
6.
Pierre Gautherat
Francúzsko
Decathlon Ag2R La Mondiale
+ 0 s
NAN-NING. Brit Paul Double sa stal víťazom cyklistických pretekov Okolo Kuang-si v Číne.
Jazdcovi tímu Jayco AlUla na to stačilo 41. miesto v hromadnom dojazde záverečnej 6. etapy v Nan-ning.
V nedeľu triumfoval Paul Magnier z Francúzska (Soudal Quick-Step), ktorý vyhral všetky okrem kľúčovej piatej etapy.
Na celkovej druhej pozícii sa umiestnil jeho krajan Victor Lafay z Decathlon AG2R La Mondiale, pódium doplnil Ekvádorčan Jhonatan Narvaez (SAE Team Emirates - XRG).
VIDEO: Záver 6. etapy Okolo Kuang-si 2025
Konečné celkové poradie
1.
Paul Double
Veľka Británia
Jayco AlUla
22:37:12 h
2.
Victor Lafay
Francúzsko
Decathlon AG2R La Mondiale
+ 15 s
3.
Jhonatan Narvaez
Ekvádor
UAE Team Emirates
+ 16 s