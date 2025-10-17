VIDEO: Šou jedného muža. Francúzsky cyklista ovládol aj štvrtú etapu podujatia v Číne

Okolo Kuang-si 2025
Výsledky 4.etapy (Bama - Jinchengjiang, 176,8 km):
1.
Paul Magnier
Francúzsko
Soudal Quick-Step
4:04:54 h
2.
Pavel Bittner
Česko
Team Picnic PostNL
+ 0 s
3.
Jordi Meeus
Belgicko
Red Bull-Bora-Hansgrohe
+ 0 s
4.
Paul Penhoet
Francúzsko
Groupama - FDJ
+ 0 s
5.
Fernando Gaviria
Kolumbia
Movistar Team
+ 0 s
6.
Andrea Pasqualon
Taliansko
Bahrain Victorious
+ 0 s
JINCHENGJIANG. Francúzsky cyklista Paul Magnier triumfoval po úvodných troch etapách aj vo štvrtej na podujatí Okolo Kuang-si v Číne a je na čele celkového poradia pretekov.
Dvadsaťjedenročný jazdec tímu Soudal Quick-Step opäť ovládol záverečný špurt. Triumfom v takmer 177 km dlhej etape z Bamy do Jinchengjiangu si tak pripísal 18. víťazstvo v prebiehajúcej sezóne.
VIDEO: Záver 4. etapy Okolo Kuang-si
V celkovom poradí vedie o 26 sekúnd pred Belgičanom Jordim Meeusom z tímu Red Bull - Bora Hansgrohe a o 28 sekúnd pred Čechom Pavlom Bittnerom (Team Picnic PostNL)
Celkové poradie
1.
Paul Magnier
Francúzsko
Soudal Quick-Step
15:59:07 h
2.
Jordi Meeus
Belgicko
Red Bull-Bora-Hansgrohe
+ 26 s
3.
Pavel Bittner
Česko
Team Picnic PostNL
+ 28 s