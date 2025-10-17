    VIDEO: Šou jedného muža. Francúzsky cyklista ovládol aj štvrtú etapu podujatia v Číne

    Paul Magnier.
    Paul Magnier. (Autor: TASR)
    17. okt 2025 o 10:12
    Druhý skončil v hromadnom špurte Čech Pavel Bittner.

    Okolo Kuang-si 2025

    Výsledky 4.etapy (Bama - Jinchengjiang, 176,8 km):

    1.

    Paul Magnier

    Francúzsko

    Soudal Quick-Step

    4:04:54 h

    2.

    Pavel Bittner

    Česko

    Team Picnic PostNL

    + 0 s

    3.

    Jordi Meeus

    Belgicko

    Red Bull-Bora-Hansgrohe

    + 0 s

    4.

    Paul Penhoet

    Francúzsko

    Groupama - FDJ

    + 0 s

    5.

    Fernando Gaviria

    Kolumbia

    Movistar Team

    + 0 s

    6.

    Andrea Pasqualon

    Taliansko

    Bahrain Victorious

    + 0 s

    JINCHENGJIANG. Francúzsky cyklista Paul Magnier triumfoval po úvodných troch etapách aj vo štvrtej na podujatí Okolo Kuang-si v Číne a je na čele celkového poradia pretekov.

    Dvadsaťjedenročný jazdec tímu Soudal Quick-Step opäť ovládol záverečný špurt. Triumfom v takmer 177 km dlhej etape z Bamy do Jinchengjiangu si tak pripísal 18. víťazstvo v prebiehajúcej sezóne.

    VIDEO: Záver 4. etapy Okolo Kuang-si

    V celkovom poradí vedie o 26 sekúnd pred Belgičanom Jordim Meeusom z tímu Red Bull - Bora Hansgrohe a o 28 sekúnd pred Čechom Pavlom Bittnerom (Team Picnic PostNL)

    Celkové poradie

    1.

    Paul Magnier

    Francúzsko

    Soudal Quick-Step

    15:59:07 h

    2.

    Jordi Meeus

    Belgicko

    Red Bull-Bora-Hansgrohe

    + 26 s

    3.

    Pavel Bittner

    Česko

    Team Picnic PostNL

    + 28 s

