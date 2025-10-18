    VIDEO: Na štvornásobného víťaza doľahla únava. Britský cyklista je po triumfe v etape na čele

    Paul Double víťazí v 5. etape Okolo Kuang-si 2025.
    Paul Double víťazí v 5. etape Okolo Kuang-si 2025. (Autor: X / GreenEDGE Cycling)
    18. okt 2025 o 09:45
    Cyklistov čaká v nedeľu záverečná 6. etapa podujatia v Číne.

    Okolo Kuang-si 2025

    Výsledky 5. etapy (I-čou - Ma-šan Nung-la, 165,8 km):

    1.

    Paul Double

    Veľka Británia

    Jayco AlUla

    3:41:38 h

    2.

    Victor Lafay

    Francúzsko

    Decathlon AG2R La Mondiale

    + 9 s

    3.

    Mikkel Frölich Honore

    Dánsko

    EF Education - EasyPost

    + 11 s

    4.

    Jörgen Nordhagen

    Nórsko

    Visma Lease a Bike

    + 11 s

    5.

    Cian Uijtdebroeks

    Belgicko

    Visma Lease a Bike

    + 11 s

    6.

    Jhonatan Narvaez

    Ekvádor

    UAE Team Emirates

    + 11 s

    MA-ŠAN NUNG-LA. Britský cyklista Paul Double zvíťazil v 5. etape Okolo Kuang-si a dostal sa na čelo celkového poradia.

    Dvadsaťdeväťročný jazdec tímu Jayco AlUla triumfoval v takmer 166 km dlhej etape z I-čou do Ma-šan Nung-lasi s deväťsekundovým náskokom pred Francúzom Victorom Lafayom (Decathlon AG2R La Mondiale).

    VIDEO: Záver 5. etapy Okolo Kuang-si

    V celkovej klasifikácii má pred záverečnou nedeľnou etapou na Lafaya náskok 15 sekúnd.

    Paul Magnier z Francúzska, ktorý vyhral všetky doterajšie etapy, skončil 68. a klesol na celkovú 64. priečku.

    Celkové poradie

    1.

    Paul Double

    Veľka Británia

    Jayco AlUla

    19:41:13 h

    2.

    Victor Lafay

    Francúzsko

    Decathlon AG2R La Mondiale

    + 15 s

    3.

    Jhonatan Narvaez

    Ekvádor

    UAE Team Emirates

    + 16 s

    dnes 09:45
