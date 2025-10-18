VIDEO: Na štvornásobného víťaza doľahla únava. Britský cyklista je po triumfe v etape na čele

Okolo Kuang-si 2025
Výsledky 5. etapy (I-čou - Ma-šan Nung-la, 165,8 km):
1.
Paul Double
Veľka Británia
Jayco AlUla
3:41:38 h
2.
Victor Lafay
Francúzsko
Decathlon AG2R La Mondiale
+ 9 s
3.
Mikkel Frölich Honore
Dánsko
EF Education - EasyPost
+ 11 s
4.
Jörgen Nordhagen
Nórsko
Visma Lease a Bike
+ 11 s
5.
Cian Uijtdebroeks
Belgicko
Visma Lease a Bike
+ 11 s
6.
Jhonatan Narvaez
Ekvádor
UAE Team Emirates
+ 11 s
MA-ŠAN NUNG-LA. Britský cyklista Paul Double zvíťazil v 5. etape Okolo Kuang-si a dostal sa na čelo celkového poradia.
Dvadsaťdeväťročný jazdec tímu Jayco AlUla triumfoval v takmer 166 km dlhej etape z I-čou do Ma-šan Nung-lasi s deväťsekundovým náskokom pred Francúzom Victorom Lafayom (Decathlon AG2R La Mondiale).
VIDEO: Záver 5. etapy Okolo Kuang-si
V celkovej klasifikácii má pred záverečnou nedeľnou etapou na Lafaya náskok 15 sekúnd.
Paul Magnier z Francúzska, ktorý vyhral všetky doterajšie etapy, skončil 68. a klesol na celkovú 64. priečku.
Celkové poradie
1.
Paul Double
Veľka Británia
Jayco AlUla
19:41:13 h
2.
Victor Lafay
Francúzsko
Decathlon AG2R La Mondiale
+ 15 s
3.
Jhonatan Narvaez
Ekvádor
UAE Team Emirates
+ 16 s