Aj malá dávka je smrteľná. Plyn, ktorý zabíja, využívajú aj najlepší cyklisti. Ide o nový doping?

Vzniká napríklad pri horení ale aj pri kvasení. No v malých koncentráciách je aj v ovzduší v mestách, pretože ho produkujú spaľovacie motory (CO vo výfukových plynoch dosahuje asi 0,01 – 0,06 % - pozn.).

Odmerať celkové množstvo krvi a celkový objem hemoglobínu v tele je takmer nemožné a vdychovanie CO je zrejme jedinou presnou metódou ako to zistiť. Prostredníctvom odberov totiž viete zistiť zloženie krvi celkový objem nie.

„Výkon športovcov rozhodne nezvýši. Keď budete priotravovať oxidom uhoľnatým nešportovcov, celý deň po dobu 14 dní, tak sa dostanete do fázy, kedy sa im skutočne vyplaví z kostnej drene viac erytropoetínu a telo sa bude snažiť nejako kompenzovať. Pri liečbe však chodia ľudia dýchať päť až šesťkrát denne. Vtedy to pozitívny efekt má,“ tvrdí Hačecký.

Podľa neho v prípade športovcov to nedáva zmysel, pretože počas rebreathingu by nemal športovec zároveň aj trénovať.

Ale keď to postupne analyzovali, čo robia, čo jedia, ako spia, či boli zranení a podobne, zistilo sa, že keď sa eliminujú chyby, tak viacmenej každý je schopný reagovať tak, aby sa mu hemoglobín v tele zvýšil. A táto metóda to pomáha kvantifikovať,“ vysvetlil pre isport.cz Vojtěch Hačecký z Centra športovej medicíny.

Podľa neho sa nedá inhalovať a zároveň trénovať a nikto z profesionálnych športovcov by neriskoval to, že by na dva týždne vynechal tréningy.

Medzičasom tím UAE Emirates potvrdil, že od metódy merania hemoglobínu prostredníctvom oxidu uhoľnatého upúšťa a nebude ho viac využívať.

Cyklistická únia bude o tejto téme diskutovať koncom januára. Je možné, že formálne jej používanie zakáže.

