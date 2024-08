Přestože desátá etapa, která měří 160 kilometrů, má spoustu rovinatých úseků, jedná se o další z řady horských etap, ve kterých by se mohlo bojovat o umístění nejen v elitní desítce, ale zejména by se někteří mohli pokusit stáhnout ztrátu na vedoucího muže Vuelty Bena O'Connora. Na programu jsou celkem čtyři vrchařské prémie, přičemž ta poslední, na Alto de Mougás (9.9 km à 6.1%), má vrchol zhruba 20 kilometrů před cílem. Následovat bude sjezd a rovinatá pasáž, kde by se případní muži v úniku mohli pokusit o vítězství v etapě.



Hlavní únik závodu by mohl být stanoven zhruba po 12 kilometrech, kdy začne první stoupání celé etapy na Alto de Fonfría (15.3 km à 4.3%).