Závodníky čeká v 17. etapě 2 650 metrů převýšení, které se koncentrují do střední fáze etapy. Tam čekají dvě bodovaná stoupání druhé kategorie. Nabízí se dva pravděpodobné scénáře. Buď rychlí muži přežijou kopce a uvidíme ostrou bitvu v cílovém Santanderu nebo se utrhne únik, který dá startovnímu poli trochu klidu před vyvrcholením celé Vuelty. Dobrou možností pro útok je krátké stoupání hned na startu etapy, kde očekáváme ihned aktivitu.

Přibližně 25 kilometrů před cílem čeká účastníky také sprinterská prémie. Právě soutěže sprinterů i vrchařů zažily šok, když v minulé etapě spadl jejich lídr Wout van Aert a máme tak nové vedoucí muže. Spinterům vévodí Kaden Groves a vrchařům Jay Vine.

Boj v celkovém pořadí se smrkl na použe pětivteřinový rozdíl mezi O'Connorem a Roglićem, kteří by ale v této kantaberské etapě měli spíš šetřit síly.

Za favority etapy jsou považování rychllíci Kaden Groves, Stefan Küng, Kasper Asgreen či Pavel Bittner. V případě úniku by se ale mohl chytnout také Mathias Vacek.