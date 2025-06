ONLINE: Záverečná 21. etapa Giro d'Italia 2025 dnes, LIVE

Závěrečná etapa je rozdělena na dvě části – první vede z Říma k pobřeží a poté se vrací do startovní zóny. Cyklisté následně vjíždí do závěrečné fáze závodu, kdy je čeká 8 kol na trati o délce 9 a půl kilometru vedoucí centrem Říma. Co se týče povrchu, peloton čeká převážně asfaltová silnice s krátkými dlážděnými úseky. Na trase se rovněž vyskytují technické zatáčky.

Závěrečná rovinka měří 350 m na 8 metrů širokém asfaltu. V polovině posledního kilometru má silnice sklon 5 %.