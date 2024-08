Již čtvrtým dnem v řadě se účastníci Vuelty budou prohánět Galicií. První polovina trati nabídne zejména stoupání třetí a druhé kategorie. Nejedná se o žádné extra náročné kopce a po jejich přejetí by hlavní skupina neměla být nějak výrazně osekaná. To nejlepší přijde na posledních 30 kilometrech, kde po sjezdu z nebodovaného kopce přijde sprinterská prémie a hned za ní stoupání druhé kategorie Puerto de Lumeras. Není to ale vše, protože na jezdce čeká velké finále. Puerto de Anceres je stoupání první kategorie o průměru devět procent na sedmi a půl kilometrech. Zde se rozhodně čeká bitva největších favoritů na celkové pořadí a tlak na Bena O'Connora, který má stále k dobru přes tři minuty před Roglićem a kolem čtyř minut na duo Mas a Carapaz.