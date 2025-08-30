    ONLINE: 8. etapa na Vuelta a España 2025 dnes LIVE (rovinatá - 163,5 km)

    Sportnet|30. aug 2025 o 10:50
    Sledujte s nami ONLINE prenos z 8. etapy cyklistických pretekov Vuelta a España 2025.

    PAL. Cyklistické preteky Vuelta a España dnes pokračujú 8 etapou.

    Jazdcov čaká 163,5 kilometrov dlhá rovinatá etapa, ktorá smeruje z mesta Monzón do Zaragozy.

    Kde sledovať Vuelta a Espaňa v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Vuelta a España 2025 - 8. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, sobota, výsledky)

    Vuelta a Espaňa  2025
    30.08.2025 o 13:52
    8. etapa: Monzón – Zaragoza
    Plánovaný
    Prenos
    Průběžné pořadí po 6. etapě:
    1. Torstein Træen (NOR) Bahrain Victorious 25:18:02
    2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike +2:33
    3. Joao Almeida (POR) UAE Emirates-XRG +2:41
    4. Giulio Ciccone (ITA) Lidl-Trek +2:42
    5. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana +2:47
    6. Matteo Jorgenson (USA) +2:49
    7. Jai Hindley (AUS) +2:53
    8. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bohra-hansgrohe +2:53
    9. Egan Bernal (COL) Ineos Grenadiers +2:55
    10. Felix Gall (AUT) Decathlon AG2R La Mondiale +2:58
    ...
    47. Jan Hirt (CZE) Israel-Premier Tech +21:13
    144. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA +58:15
    Na závodníky dnes čeká 163,5 kilometru dlouhá etapa, která bude rovná a bez jediné vrchařské prémie. Peloton se vydá kolem 13:40 do neutrální zóny v Monzónu a do cíle v Zaragoze by měl balík dojet kolem 17:30.
    Hezké sobotní odpoledne všem cyklistickým fanouškům! Vítám Vás u osmé etapy španělské Vuelty.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:52.
    dnes 10:50
