ONLINE: 8. etapa na Vuelta a España 2025 dnes LIVE (rovinatá - 163,5 km)

PAL. Cyklistické preteky Vuelta a España dnes pokračujú 8 etapou.
Jazdcov čaká 163,5 kilometrov dlhá rovinatá etapa, ktorá smeruje z mesta Monzón do Zaragozy.
Kde sledovať Vuelta a Espaňa v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vuelta a España 2025 - 8. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Vuelta a Espaňa 2025
30.08.2025 o 13:52
8. etapa: Monzón – Zaragoza
Plánovaný
Prenos
Průběžné pořadí po 6. etapě:
1. Torstein Træen (NOR) Bahrain Victorious 25:18:02
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike +2:33
3. Joao Almeida (POR) UAE Emirates-XRG +2:41
4. Giulio Ciccone (ITA) Lidl-Trek +2:42
5. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana +2:47
6. Matteo Jorgenson (USA) +2:49
7. Jai Hindley (AUS) +2:53
8. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bohra-hansgrohe +2:53
9. Egan Bernal (COL) Ineos Grenadiers +2:55
10. Felix Gall (AUT) Decathlon AG2R La Mondiale +2:58
...
47. Jan Hirt (CZE) Israel-Premier Tech +21:13
144. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA +58:15
Na závodníky dnes čeká 163,5 kilometru dlouhá etapa, která bude rovná a bez jediné vrchařské prémie. Peloton se vydá kolem 13:40 do neutrální zóny v Monzónu a do cíle v Zaragoze by měl balík dojet kolem 17:30.
Hezké sobotní odpoledne všem cyklistickým fanouškům! Vítám Vás u osmé etapy španělské Vuelty.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:52.