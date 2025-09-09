ONLINE: 16. etapa Vuelta a Espaňa 2025 dnes, LIVE (horský profil)

POIO. Cyklistické preteky Vuelta a España 2025 dnes pokračujú 16. etapou.
Jazdcov čaká 167,9 kilometrov dlhá trasa so štartom v Poio, finišovať sa bude v Mos. Etapa má hornatý profi.
Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vuelta a España 2025 - 16. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, utorok, výsledky)
Vuelta a Espaňa 2025
09.09.2025 o 13:12
16. etapa: Poio – Mos
Plánovaný
Prenos
Etapa
Závodníky po volném pondělí čeká 168 kilometrů dlouhá etapa, ve které je čekají stoupání i sjezdy. V polovině trasy přijde na řadu kopec Alto de San Antoniňo. Po něm ale přijde stoupání první kategorie Alto de Groba se sklonem 5,4 % a délkou 11,5 kilometrů. Poté ještě přijde stoupání druhé kategorie na Alto de Prado. Etapu pak završí Alto Castro de Herville s délkou 8,7 kilometrů.
Závodníky po volném pondělí čeká 168 kilometrů dlouhá etapa, ve které je čekají stoupání i sjezdy. V polovině trasy přijde na řadu kopec Alto de San Antoniňo. Po něm ale přijde stoupání první kategorie Alto de Groba se sklonem 5,4 % a délkou 11,5 kilometrů. Poté ještě přijde stoupání druhé kategorie na Alto de Prado. Etapu pak završí Alto Castro de Herville s délkou 8,7 kilometrů.
Pořadí vrchařské soutěže po 15. etapě:
1. Jay Vine (AUS) UAE Team Emirates – XRG 61 bodů
2. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma | Lease a Bike 39
3. Louis Vervaeke (BEL) Soudal Quick-Step 32
4. João Almeida (POR) UAE Team Emirates – XRG 29
5. Juan Ayuso (ESP) UAE Team Emirates – XRG 26
---
26. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 6
1. Jay Vine (AUS) UAE Team Emirates – XRG 61 bodů
2. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma | Lease a Bike 39
3. Louis Vervaeke (BEL) Soudal Quick-Step 32
4. João Almeida (POR) UAE Team Emirates – XRG 29
5. Juan Ayuso (ESP) UAE Team Emirates – XRG 26
---
26. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 6
Pořadí bodovací soutěže po 15. etapě:
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl – Trek 237 bodů
2. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma | Lease a Bike 139
3. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek 115
4. Ethan Vernon (GBR) Israel – Premier Tech 111
5. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Deceuninck 105
---
54. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 17
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl – Trek 237 bodů
2. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma | Lease a Bike 139
3. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek 115
4. Ethan Vernon (GBR) Israel – Premier Tech 111
5. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Deceuninck 105
---
54. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 17
Pořadí týmů po 15. etapě:
1. UAE Team Emirates – XRG 171:29:19
2. Team Visma | Lease a Bike +34:31
3. Red Bull – BORA – hansgrohe +1:04:33
1. UAE Team Emirates – XRG 171:29:19
2. Team Visma | Lease a Bike +34:31
3. Red Bull – BORA – hansgrohe +1:04:33
Pořadí závodníků do 25. let po 15. etapě:
1. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe 57:39:54 hod.
2. Matthew Riccitello (USA) Israel – Premier Tech +0:32
3. Junior Lecerf (BEL) Soudal Quick-Step +1:28
4. Abel Balderstone (ESP) Caja Rural – Seguros RGA +15:05
5. Jaume Guardeño Roma (ESP) Caja Rural – Seguros RGA +17:54
1. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe 57:39:54 hod.
2. Matthew Riccitello (USA) Israel – Premier Tech +0:32
3. Junior Lecerf (BEL) Soudal Quick-Step +1:28
4. Abel Balderstone (ESP) Caja Rural – Seguros RGA +15:05
5. Jaume Guardeño Roma (ESP) Caja Rural – Seguros RGA +17:54
Celkové pořadí po 15. etapě:
1. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma | Lease a Bike 57:35:33 hod.
2. João Almeida (POR) UAE Team Emirates-XRG +0:48
3. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling Team +2:38
4. Jai Hindley (AUS) Red Bull-Bora-hansrgrohe +3:10
5. Felix Gall (AUT) Decathlon AG2R La Mondiale Team +3:30
6. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:21
7. Matthew Riccitello (USA) Israel – Premier Tech +4:53
8. Sepp Kuss (USA) Team Visma | Lease a Bike +5:46
9. Junior Lecerf (BEL) Soudal Quick-Step +5:49
10. Torstein Træen (NOR) Bahrain-Victorious +6:33
---
50. Jan Hirt (CZE) Israel – Premier Tech +1:31:22
89. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +2:13:05
1. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma | Lease a Bike 57:35:33 hod.
2. João Almeida (POR) UAE Team Emirates-XRG +0:48
3. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling Team +2:38
4. Jai Hindley (AUS) Red Bull-Bora-hansrgrohe +3:10
5. Felix Gall (AUT) Decathlon AG2R La Mondiale Team +3:30
6. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:21
7. Matthew Riccitello (USA) Israel – Premier Tech +4:53
8. Sepp Kuss (USA) Team Visma | Lease a Bike +5:46
9. Junior Lecerf (BEL) Soudal Quick-Step +5:49
10. Torstein Træen (NOR) Bahrain-Victorious +6:33
---
50. Jan Hirt (CZE) Israel – Premier Tech +1:31:22
89. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +2:13:05
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:12.