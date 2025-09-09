    ONLINE: 16. etapa Vuelta a Espaňa 2025 dnes, LIVE (horský profil)

    ONLINE prenos z 16. etapy na Vuelta a Espaňa 2025 LIVE.
    ONLINE prenos z 16. etapy na Vuelta a Espaňa 2025 LIVE. (Autor: X/La Vuelta)
    Sportnet|9. sep 2025 o 10:35
    Sledujte s nami ONLINE prenos z 16. etapy cyklistických pretekov Vuelta a España 2025.

    POIO. Cyklistické preteky Vuelta a España 2025 dnes pokračujú 16. etapou.

    Jazdcov čaká 167,9 kilometrov dlhá trasa so štartom v Poio, finišovať sa bude v Mos. Etapa má hornatý profi.

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Vuelta a España 2025 - 16. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, utorok, výsledky)

    Vuelta a Espaňa  2025
    09.09.2025 o 13:12
    16. etapa: Poio – Mos
    Plánovaný
    Prenos
    Etapa

    Závodníky po volném pondělí čeká 168 kilometrů dlouhá etapa, ve které je čekají stoupání i sjezdy. V polovině trasy přijde na řadu kopec Alto de San Antoniňo. Po něm ale přijde stoupání první kategorie Alto de Groba se sklonem 5,4 % a délkou 11,5 kilometrů. Poté ještě přijde stoupání druhé kategorie na Alto de Prado. Etapu pak završí Alto Castro de Herville s délkou 8,7 kilometrů.
    Pořadí vrchařské soutěže po 15. etapě:

    1. Jay Vine (AUS) UAE Team Emirates – XRG 61 bodů
    2. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma | Lease a Bike 39
    3. Louis Vervaeke (BEL) Soudal Quick-Step 32
    4. João Almeida (POR) UAE Team Emirates – XRG 29
    5. Juan Ayuso (ESP) UAE Team Emirates – XRG 26
    ---
    26. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 6
    Pořadí bodovací soutěže po 15. etapě:

    1. Mads Pedersen (DEN) Lidl – Trek 237 bodů
    2. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma | Lease a Bike 139
    3. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek 115
    4. Ethan Vernon (GBR) Israel – Premier Tech 111
    5. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Deceuninck 105
    ---
    54. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 17
    Pořadí týmů po 15. etapě:

    1. UAE Team Emirates – XRG 171:29:19
    2. Team Visma | Lease a Bike +34:31
    3. Red Bull – BORA – hansgrohe +1:04:33
    Pořadí závodníků do 25. let po 15. etapě:

    1. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe 57:39:54 hod.
    2. Matthew Riccitello (USA) Israel – Premier Tech +0:32
    3. Junior Lecerf (BEL) Soudal Quick-Step +1:28
    4. Abel Balderstone (ESP) Caja Rural – Seguros RGA +15:05
    5. Jaume Guardeño Roma (ESP) Caja Rural – Seguros RGA +17:54
    Celkové pořadí po 15. etapě:

    1. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma | Lease a Bike 57:35:33 hod.
    2. João Almeida (POR) UAE Team Emirates-XRG +0:48
    3. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling Team +2:38
    4. Jai Hindley (AUS) Red Bull-Bora-hansrgrohe +3:10
    5. Felix Gall (AUT) Decathlon AG2R La Mondiale Team +3:30
    6. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:21
    7. Matthew Riccitello (USA) Israel – Premier Tech +4:53
    8. Sepp Kuss (USA) Team Visma | Lease a Bike +5:46
    9. Junior Lecerf (BEL) Soudal Quick-Step +5:49
    10. Torstein Træen (NOR) Bahrain-Victorious +6:33
    ---
    50. Jan Hirt (CZE) Israel – Premier Tech +1:31:22
    89. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +2:13:05
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:12.
    Cyklistika

    Cyklistika

    dnes 10:35
