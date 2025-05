VIDEO: Roglič prišiel na Gire o ružový dres. Výrazne k tomu prispel aj český cyklista

Pre člena tímu Lidl-Trek to bol druhý triumf v tohtoročnej edícii podujatia a vďaka zisku bonusových sekúnd sa opäť stal lídrom priebežného poradia.

Nie veľmi výrazný náskok sa podarilo bez problémov stiahnuť a postupne sa formoval okruh favoritov na úspech. S blížiacim sa finišom sa pridávalo do tempa a necelých 20 kilometrov pred cieľovou páskou sa balík spojil.

Na čele má Dán pred presunom do Talianska náskok deviatich sekúnd pred Primožom Rogličom. Triumfom sa stal najúspešnejším profesionálnym dánskym cyklistom, v jeho kariére to bol 52. etapový úspech.

„Mať dve víťazstvá a získať späť ružový drese je presne to, čo sme chceli. To bol náš plán. Chceli sme mať v dlhom stúpaní dobré tempo a mať nad tým kontrolu. Každý z tímu urobil skvelú robotu a potom to bol šprint, čo sme si presne priali.

Ukazuje sa to, že v Lidl-Trek vieme robiť všetko. Už sa neviem dočkať kopcov a ako to vrátim tímovým kolegom,“ citoval Pedersena portál cyclinginfo.com.

Priebežné celkové poradie po 3. etape