Schwarzbacher doplatil na kŕče, po sólovej jazde triumfoval mladý Dán

Na 127,2 km dlhej trati so štartom a cieľom v Glasgowe nastúpil pred koncom predposledného kola a svoj odvážny únik doviedol do úspešného konca.

Napokon finišoval na 35. mieste so stratou 6:34 min. Jeho krajan Samuel Novák doplatil na pád a po ňom sa už nedokázal vrátiť späť a do cieľa neprišiel.

"Od štartu som sa snažil jazdiť vpredu, to sa mi celkom darilo. Potom mi prestalo fungovať radenie, asi dva okruhy som išiel na malé prevody, ale nejako som extra nestrácal. Problém mi však robili rýchle pasáže.

Potom som si vymenil bicykel, došiel som si balík. Kilometer pred koncom kola som dostal kŕče a stratil som kontakt s balíkom. Potom, keď som si dal magnézium, tak som ich nevedel dobehnúť.

Mal som ich na 30 metrov v predposlednom kole, no už som nemal na to doskočiť si to," citoval Schwarzbachera portál cycling-info.sk.