Bude to prelomový rok. Teraz sa ukáže, či na veľkú cyklistiku mám, vraví Slovák, ktorý bude jazdiť v UAE

BRATISLAVA. Cesta do veľkej cyklistiky nie je jednoduchá. Ukazuje to aj príklad Petra Sagana, ktorého na začiatku kariéry jeden z veľkých tímov odmietol. Šéf belgického Quick-Stepu to neskôr oľutoval. V uplynulých sezónach sa medzi mladými pretekármi objavilo viacero výnimočných talentov a aj veľké tímy pochopili, že aby im ďalšia vychádzajúca hviezda neunikla musia pracovať viac na skautingu a najmä vytvoriť si development tímy. V nich môžu dať príležitosť mladým cyklistom a zabezpečiť si, aby tí najlepší neskôr plynule prešli do ich elitného tímu. Aktuálne je tento model v podstate kľúčový pre dlhodobý úspech.

Brzdili ho ochorenia V budúcej sezóne bude v development tíme jedného z najlepších cyklistických tímov sveta jazdiť Matthias Schwarzbacher. Devätnásťročný talent bude jazdiť v drese UAE Emirates GenZ. V poslednej sezóne jazdil v drese českého kontinentálneho tímu ATT Investment. „Sezónu hodnotím, že som mal asi aj dosť šťastia, pretože som bol asi 6 - 7-krát chorý. Každý mesiac som mal nejaké problémy. Buď to bol covid, alebo som mal teplotu, zvracanie. Bol som prekvapený, že som sa dokázal napriek tomu dobre pohybovať na súťažiach, keďže som chodil už mužské preteky častejšie ako preteky kategórie do 23 rokov. Prekvapilo ma, že som sa po chorobe dokázal vždy dobre vrátiť,“ hodnotil sezónu.

„S výsledkami môžem byť spokojný, ale s tým ako sezóna prebiehala aj s chorobami s tým nemôžem byť spokojný. Je to päťdesiat na päťdesiat. Choroby tu sezónu dosť kazili. Nemal som extrémne zlé obdobie, že by sa mi nedarilo alebo že by som nemal nohy. Vždy po chorobe som sa musel vrátiť do tréningu a po mesiaci som bol znovu chorý.“

Matthias Schwarzbacher v drese lídra na West Bohemia Tour. (Autor: West Bohemia Tour)

Development tím UAE ho prvýkrát kontaktoval koncom júla. Informácie mali o Schwarzbacherovi aj vďaka jeho športovému riaditeľovi z predchádzajúceho tímu CPS Profesional Team. UAE je ako tím známy tým, že má výborný skauting. Dokáže získať veľa mladých jazdcov a mnohým dáva už v mladom veku šancu priamo vo WorldTour. V tomto roku už v elitnom tíme jazdili 20-roční Jan Christen, Antonio Morgado a Isaac del Torro. Mladých pretekárov sa snažia od začiatku zapracovať aj v elitnom tíme. Zatiaľ sa to UAE vypláca.

Obľubuje klasiky Schwarbacher netušil, čím športových riaditeľov zaujal. „Na testoch som nebol. Na diaľku som bol s nimi v kontakte už pred rokom, ale len okrajovo. A od začiatku augusta sa skontaktovali s mojimi zástupcami a na jeseň mi oznámili, že ma berú. V rokovaniach mi pomáhal aj môj manažér z predchádzajúceho tímu,“ vysvetľoval. Vďaka novému tímu bude mať budúci rok aj zaujímavý súťažný program. Mal by štartovať na kvalitných pretekoch. Okrem toho na niektorých súťažiach nastúpi s kolegami z WorldTour. Sezónu odštartuje už v januári na pretekoch v Španielsku. Následne by mal štartovať na flámskych klasikách v kategórii do 23 rokov a v máji by mal byť aj na pretekoch etapových pretekoch Giro Next Gen, ktoré patria medzi najprestížnejšie v tejto vekovej kategórii. Schwarzbachera čaká druhá sezóna v kategórii do 23 rokov.

Sám obľubuje klasiky a má predpoklady stať sa tempárom (v angličtine puncheur – pozn.). „Myslím, že flámske klasiky by mi pasovali. Prípadne klasiky s krátkymi kopcami. Vždy keď som bol na pretekoch v Belgicku a v Holandsku tak sa mi jazdilo dobre. Mám rád aj časovky do polhodiny. Na takej viem podať najlepší výkon,“ vraví. Čaká ho prelomový rok Vďaka tomu, že dáva UAE príležitosti aj mladým pretekárom, bude mať už v budúcej sezóne možnosť sa ukázať a nebude musieť čakať na svoju príležitosť. „Keďže som puncher a preteky do 23 rokov sú často pre puncherov alebo pre vrchárov, málokedy to príde do šprintu. Mal by som mať dosť príležitostí a na klasiky by som mal byť viac menej lídrom z development tímu. Ak dosiahnem výsledky, myslím si, že mám možnosť posunúť sa do World Tour. Ale nechcem predbiehať,“ vraví.

Matthias Schwarzbacher. (Autor: Filip Bezděk/ATT Investments)

Zmluvu s UAE GenZ neberie ako splnený sen. „Asi to ešte nie je splnený sen. Myslím, že nasledujúci rok mi ukáže, či na veľkú cyklistiku mám alebo nie. Bude to prelomový rok. V tomto tíme je všetko veľké, profesionálne. Som z toho nadšený, ale mám z toho aj rešpekt,“ opisoval.