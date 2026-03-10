Holanský majster v cyklokrose uspel v záverečnom stúpaní. Na čelo sa dostal Mexičan

Tirreno - Adriatico 2026
Výsledky 2. etapy Tirreno - Adriatico (Camaiore - San Gimignano, 206 km):
1.
Mathieu van der Poel
Holandsko
Alpecin-Premier
4:53:23 h
2.
Isaac del Toro
Mexiko
SAE Team Emirates
rovnaký čas
3.
Giulio Pellizzari
Taliansko
Red Bull Bora- Hansgrohe
rovnaký čas
4.
Tobias Halland Johannessen
Nórsko
Uno-X Mobility
+ 15 s
5.
Andrea Vendrame
Taliansko
Jayco AlUla
+ 17 s
6.
Alessandro Pinarello
Taliansko
NSN Cycling
+ 17 s
Holandský cyklista Mathieu van der Poel vyhral druhú etapu pretekov Tirreno - Adriatico.
Jazdec tímu Alpecin-Premier a osemnásobný majster sveta v cyklokrose sa presadil v záverečnom stúpaní do cieľa a 206 km dlhú trasu z Camaiore do San Gimignana zvládol za 4:53:23 hodiny.
Druhý skončil Mexičan Isaac del Toro v drese SAE Team Emirates a tretí finišoval domáci Giulio Pellizzari z Red Bullu, obaja v rovnakom čase ako víťaz.
Van der Poel si pripísal druhé víťazstvo v sezóne po februárovom triumfe na klasike Omloop Nieuwsblad.
VIDEO: Záver druhej etapy na Tirreno - Adriatico 2026
Na čelo celkového poradia sa dostal Del Toro, ktorý vedie o tri sekundy pred Pellizzarim. „Posledné stúpanie bolo veľmi náročné po daždi, ktorý sa spustil pol hodiny predtým, než sme tam dorazili.
Vedel som, že tam budú technické pasáže, takže som sa snažil súperom preteky čo najviac sťažiť,“ uviedol Van der Poel.
„Finále bolo mimoriadne ťažké. Kvôli tomu, aké to bolo šmykľavé, sa takmer nedalo stáť v pedáloch,“ dodal Holanďan, ktorý sa na talianskych cestách predstavuje v rámci prípravy na blížiaci sa monument Milán–San Remo, ktorý minulý rok vyhral.
Poradie po 2. etape
1.
Isaac del Toro
Mexiko
SAE Team Emirates
5:06:01 h
2.
Giulio Pellizzari
Taliansko
Red Bull Bora- Hansgrohe
+ 3 s
3.
Magnus Sheffield
USA
INEOS Grenadiers
+ 13 s
4.
Alan Hatherly
JAR
Jayco AlUla
+ 17 s
5.
Primož Roglič
Slovinsko
Red Bull Bora- Hansgrohe
+ 18 s
6.
Antonio Tiberi
Taliansko
Bahrajn-Victorious
+ 20 s