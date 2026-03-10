    Holanský majster v cyklokrose uspel v záverečnom stúpaní. Na čelo sa dostal Mexičan

    Mathieu Van Der Poel.
    Mathieu Van Der Poel. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
    TASR, ČTK|10. mar 2026 o 16:34
    ShareTweet1

    Jazdec tímu Alpecin-Premier prišiel do cieľa 206 km dlhej trasy z Camaiore do San Gimignana za 4:53:23 hodiny.

    Tirreno - Adriatico 2026

    Výsledky 2. etapy Tirreno - Adriatico (Camaiore - San Gimignano, 206 km):

    1.

    Mathieu van der Poel

    Holandsko

    Alpecin-Premier

    4:53:23 h

    2.

    Isaac del Toro

    Mexiko

    SAE Team Emirates

    rovnaký čas

    3.

    Giulio Pellizzari

    Taliansko

    Red Bull Bora- Hansgrohe

    rovnaký čas

    4.

    Tobias Halland Johannessen

    Nórsko

    Uno-X Mobility

    + 15 s

    5.

    Andrea Vendrame

    Taliansko

    Jayco AlUla

    + 17 s

    6.

    Alessandro Pinarello

    Taliansko

    NSN Cycling

    + 17 s

    Holandský cyklista Mathieu van der Poel vyhral druhú etapu pretekov Tirreno - Adriatico.

    Jazdec tímu Alpecin-Premier a osemnásobný majster sveta v cyklokrose sa presadil v záverečnom stúpaní do cieľa a 206 km dlhú trasu z Camaiore do San Gimignana zvládol za 4:53:23 hodiny.

    Druhý skončil Mexičan Isaac del Toro v drese SAE Team Emirates a tretí finišoval domáci Giulio Pellizzari z Red Bullu, obaja v rovnakom čase ako víťaz.

    Van der Poel si pripísal druhé víťazstvo v sezóne po februárovom triumfe na klasike Omloop Nieuwsblad.

    VIDEO: Záver druhej etapy na Tirreno - Adriatico 2026


    Na čelo celkového poradia sa dostal Del Toro, ktorý vedie o tri sekundy pred Pellizzarim. „Posledné stúpanie bolo veľmi náročné po daždi, ktorý sa spustil pol hodiny predtým, než sme tam dorazili.

    Vedel som, že tam budú technické pasáže, takže som sa snažil súperom preteky čo najviac sťažiť,“ uviedol Van der Poel.

    „Finále bolo mimoriadne ťažké. Kvôli tomu, aké to bolo šmykľavé, sa takmer nedalo stáť v pedáloch,“ dodal Holanďan, ktorý sa na talianskych cestách predstavuje v rámci prípravy na blížiaci sa monument Milán–San Remo, ktorý minulý rok vyhral.

    Poradie po 2. etape

    1.

    Isaac del Toro

    Mexiko

    SAE Team Emirates

    5:06:01 h

    2.

    Giulio Pellizzari

    Taliansko

    Red Bull Bora- Hansgrohe

    + 3 s

    3.

    Magnus Sheffield

    USA

    INEOS Grenadiers

    + 13 s

    4.

    Alan Hatherly

    JAR

    Jayco AlUla

    + 17 s

    5.

    Primož Roglič

    Slovinsko

    Red Bull Bora- Hansgrohe

    + 18 s

    6.

    Antonio Tiberi

    Taliansko

    Bahrajn-Victorious

    + 20 s

    Cyklistika

    Cyklistika

    Cyklisti britského tímu Ineos Grenadiers
    Cyklisti britského tímu Ineos Grenadiers
    VIDEO: Britský tím uspel v tesnom súboji. Španiel vedie Paríž - Nice s minimálnym náskokom
    dnes 17:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Holanský majster v cyklokrose uspel v záverečnom stúpaní. Na čelo sa dostal Mexičan