Francúzi zbabrali záver domácej klasiky, Kubiš tesne premeškal kľúčový moment

Paríž - Tours 2025
Francúzska klasika (Chartres - Tours, 211,6 km):
1.
Matteo Trentin
Taliansko
Tudor Pro Cycling
4:18:50 h
2.
Christophe Laporte
Francúzsko
Visma-Lease a Bike
+ 0 s
3.
Albert Withen Philipsen
Dánsko
Lidl - Trek
+ 0 s
4.
Paul Lapeira
Francúzsko
Decathlon AG2R La Mondiale
+ 0 s
5.
Thibaud Gruel
Francúzsko
Groupama - FDJ
+ 0 s
6.
Stefan Bissegger
Švajčiarsko
Decathlon AG2R La Mondiale
+ 3 s
14.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 23 s
48.
Matthias Schwarzbacher
Slovensko
UAE Emirates - XRG
+ 3:25 min
TOURS. Talian Matteo Trentin sa dočkal. V nedeľu ovládol 119. ročník pretekov Paríž - Tours, čím zmazal nulu v kolónke tohtosezónnych víťazstiev.
Skúsený 36-ročný cyklista a bývalý majster Európy nadviazal na triumfy z rokov 2015 a 2017, hoci krátko pred koncom by si na neho stavil iba málokto.
Približne 36 km pred cieľom zaútočila francúzska dvojica Paul Lapeira a Thibaud Gruel. Skoro hodinu veľmi dobre spolupracovali a do záverečného kilometra prichádzali s náskokom desiatich sekúnd.
Lenže vtedy začali až príliš taktizovať. Pozerali sa na seba, no ani jeden už nechcel ťahať. Namiesto toho, aby si to rozdali v boji o víťazstvo, sa nechali dobehnúť skupinou s Trentinom a napokon skončili mimo pódia.
"Je to trochu hlúpe, že sme sa v závere pozerali jeden na druhého, ale aj ja som chcel vyhrať a nie skončiť druhý," cituje Gruela denník L'Équipe.
Pretekár tímu Groupama - FDJ a rodák z Tours priznal, že sa ho Lapeira snažil nalomiť aj psychicky. "Hovoril mi: Si tu doma, je to na tebe."
VIDEO: Zábery z pretekov Paríž - Tours 2025
Zo zadnej skupiny prifrčal Lapeirovi na pomoc Švajčiar Stefan Bissegger, ktorý mu napokon rozbehol šprint. Výsledkom však bolo iba štvrté miesto.
Úspešná obhajoba tesne nevyšla Francúzovi Christophovi Laportovi a poradie na stupňoch víťazov skompletizoval 19-ročný Dán Albert Withen Philipsen.
V pretekoch sa predstavila aj dvojica Slovákov, pričom Lukášovi Kubišovi tesne ušiel kľúčový moment. Iba málo chýbalo k tomu, aby bol v skupine s Trentinom či Laportom a v závere by šprintoval o víťazstvo.
Napokon prišiel do cieľa v skupine s mankom 23 sekúnd na víťaza. Z nej vyhral šprint o konečné ôsme miesto Francúz Dorian Godon, Kubiš bol štrnásty.
Devätnásťročný Matthias Schwarzbacher dostal šancu v A-tíme UAE Emirates a obsadil 48. miesto. Lepší z najlepšieho tímu sveta boli len desiaty Alessandro Covi a dánsky časovkár Mikkel Bjerg na 22. pozícii.