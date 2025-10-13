    Francúzi zbabrali záver domácej klasiky, Kubiš tesne premeškal kľúčový moment

    Slovenský majster v cyklistike Lukáš Kubiš.
    Slovenský majster v cyklistike Lukáš Kubiš. (Autor: REUTERS)
    13. okt 2025 o 10:47
    Slovenský majster získal ďalších 15 UCI bodov.

    Paríž - Tours 2025

    Francúzska klasika (Chartres - Tours, 211,6 km):

    1.

    Matteo Trentin

    Taliansko

    Tudor Pro Cycling

    4:18:50 h

    2.

    Christophe Laporte

    Francúzsko

    Visma-Lease a Bike

    + 0 s

    3.

    Albert Withen Philipsen

    Dánsko

    Lidl - Trek

    + 0 s

    4.

    Paul Lapeira

    Francúzsko

    Decathlon AG2R La Mondiale

    + 0 s

    5.

    Thibaud Gruel

    Francúzsko

    Groupama - FDJ

    + 0 s

    6.

    Stefan Bissegger

    Švajčiarsko

    Decathlon AG2R La Mondiale

    + 3 s

    14.

    Lukáš Kubiš 

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 23 s

    48.

    Matthias Schwarzbacher

    Slovensko

    UAE Emirates - XRG

    + 3:25 min

    TOURS. Talian Matteo Trentin sa dočkal. V nedeľu ovládol 119. ročník pretekov Paríž - Tours, čím zmazal nulu v kolónke tohtosezónnych víťazstiev.

    Skúsený 36-ročný cyklista a bývalý majster Európy nadviazal na triumfy z rokov 2015 a 2017, hoci krátko pred koncom by si na neho stavil iba málokto. 

    Približne 36 km pred cieľom zaútočila francúzska dvojica Paul Lapeira a Thibaud Gruel. Skoro hodinu veľmi dobre spolupracovali a do záverečného kilometra prichádzali s náskokom desiatich sekúnd. 

    Lenže vtedy začali až príliš taktizovať. Pozerali sa na seba, no ani jeden už nechcel ťahať. Namiesto toho, aby si to rozdali v boji o víťazstvo, sa nechali dobehnúť skupinou s Trentinom a napokon skončili mimo pódia.

    "Je to trochu hlúpe, že sme sa v závere pozerali jeden na druhého, ale aj ja som chcel vyhrať a nie skončiť druhý," cituje Gruela denník L'Équipe.

    Pretekár tímu Groupama - FDJ a rodák z Tours priznal, že sa ho Lapeira snažil nalomiť aj psychicky. "Hovoril mi: Si tu doma, je to na tebe."

    VIDEO: Zábery z pretekov Paríž - Tours 2025

    Zo zadnej skupiny prifrčal Lapeirovi na pomoc Švajčiar Stefan Bissegger, ktorý mu napokon rozbehol šprint. Výsledkom však bolo iba štvrté miesto. 

    Úspešná obhajoba tesne nevyšla Francúzovi Christophovi Laportovi a poradie na stupňoch víťazov skompletizoval 19-ročný Dán Albert Withen Philipsen.

    V pretekoch sa predstavila aj dvojica Slovákov, pričom Lukášovi Kubišovi tesne ušiel kľúčový moment. Iba málo chýbalo k tomu, aby bol v skupine s Trentinom či Laportom a v závere by šprintoval o víťazstvo.

    Napokon prišiel do cieľa v skupine s mankom 23 sekúnd na víťaza. Z nej vyhral šprint o konečné ôsme miesto Francúz Dorian Godon, Kubiš bol štrnásty. 

    Devätnásťročný Matthias Schwarzbacher dostal šancu v A-tíme UAE Emirates a obsadil 48. miesto. Lepší z najlepšieho tímu sveta boli len desiaty Alessandro Covi a dánsky časovkár Mikkel Bjerg na 22. pozícii.

    
    
    
    
