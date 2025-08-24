Van der Poel stratil celkový triumf v poslednom šprinte. Bolo to ako poker, vraví víťaz

Renewi Tour 2025
Výsledky 5. etapy (Leuven - Leuven, 184,7 km):
1.
Arnaud De Lie
Belgicko
Lotto
3:59:38 h
2.
Mathieu van der Poel
Holandsko
Alpecin - Deceuninck
+ 0 s
3.
Dries De Bondt
Belgicko
Decathlon AG2R La Mondiale
+ 0 s
4.
Pavel Bittner
Česko
Picnic PostNL
+ 0 s
5.
Dylan Groenewegen
Holandsko
Jayco AlUla
+ 0 s
6.
Lorenzo Milesi
Taliansko
Movistar Team
+ 0 s
97.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 10:27 min
BRATISLAVA. Belgický cyklista Arnaud De Lie sa stal víťazom 5. etapy pretekov Renewi Tour a zároveň dosiahol celkový triumf na tomto podujatí.
Bývalý majster svojej krajiny či víťaz Grand Prix Québec predviedol fantastický súboj s Mathieu van der Poelom, ktorý rozlúskol až záverečný šprint.
Vďaka časovej bonifikácii na tzv. zlatom kilometri do neho van der Poel vstupoval so sekundovým náskokom, no rozhodujúcu 10-sekundovú bonifikáciu za víťazstvo v etape získal v cieli práve De Lie.
Belgičana v záverečnom kilometri nebolo príliš vidno a web belgickej televízie Sporza napísal, že by v tej chvíli na neho nikto nestavil ani cent. Zrazu sa však objavil vpredu a šprintom po pravej strane zdolal MVDP.
VIDEO: Zostrih z 5. etapy pretekov Renewi Tour 2025
"Je to neuveriteľné, nemám slov. Nebol to môj najlepší deň na bicykli a etapa bola z môjho pohľadu ako poker. V závere to bolo všetko alebo nič.
Pavel Bittner tu šprintoval veľmi dobre a bol mojím talizmanom. Sledoval som ho a načasovanie šprintu bolo perfektné," prezradil De Lie pre Sporzu.
"Momentálne som nesmierne šťastný. Vyhrať etapu bolo mojím prvým cieľom, ale aj vyhrať celkové hodnotenie? To je neskutočné. Navyše, proti Mathieu van der Poelovi," doplnil jazdec tímu Lotto.
Slovenský cyklista Lukáš Kubiš sa v 5. etape nezapojil do boja o popredné pozície a bolo na ňom badať únavu po včerajšom 170 km dlhom úniku.
Konečné poradie Renewi Tour 2025
1.
Arnaud De Lie
Belgicko
Lotto
19:24:42 h
2.
Mathieu van der Poel
Holandsko
Alpecin - Deceuninck
+ 3 s
3.
Tim Wellens
Belgicko
UAE Emirates
+ 31 s
4.
Fred Wright
Veľká Británia
Bahrain - Victorious
+ 55 s
5.
Olav Kooij
Holandsko
Visma-Lease a Bike
+ 57 s
6.
Pavel Bittner
Česko
Picnic PostNL
+ 59 s
85.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 24:07 min