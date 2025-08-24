    Van der Poel stratil celkový triumf v poslednom šprinte. Bolo to ako poker, vraví víťaz

    Belgický cyklista Arnaud De Lie sa stal celkovým víťazom pretekov Renewi Tour 2025.
    Belgický cyklista Arnaud De Lie sa stal celkovým víťazom pretekov Renewi Tour 2025. (Autor: REUTERS)
    Sportnet|24. aug 2025 o 17:40
    Lukáš Kubiš o popredné priečky nebojoval.

    Renewi Tour 2025

    Výsledky 5. etapy (Leuven - Leuven, 184,7 km):

    1.

    Arnaud De Lie

    Belgicko

    Lotto

    3:59:38 h

    2.

    Mathieu van der Poel

    Holandsko

    Alpecin - Deceuninck

    + 0 s

    3.

    Dries De Bondt

    Belgicko

    Decathlon AG2R La Mondiale

    + 0 s

    4.

    Pavel Bittner

    Česko

    Picnic PostNL

    + 0 s

    5.

    Dylan Groenewegen

    Holandsko

    Jayco AlUla

    + 0 s

    6.

    Lorenzo Milesi

    Taliansko

    Movistar Team

    + 0 s

    97.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 10:27 min

    BRATISLAVA. Belgický cyklista Arnaud De Lie sa stal víťazom 5. etapy pretekov Renewi Tour a zároveň dosiahol celkový triumf na tomto podujatí.

    Bývalý majster svojej krajiny či víťaz Grand Prix Québec predviedol fantastický súboj s Mathieu van der Poelom, ktorý rozlúskol až záverečný šprint.

    Vďaka časovej bonifikácii na tzv. zlatom kilometri do neho van der Poel vstupoval so sekundovým náskokom, no rozhodujúcu 10-sekundovú bonifikáciu za víťazstvo v etape získal v cieli práve De Lie.

    Belgičana v záverečnom kilometri nebolo príliš vidno a web belgickej televízie Sporza napísal, že by v tej chvíli na neho nikto nestavil ani cent. Zrazu sa však objavil vpredu a šprintom po pravej strane zdolal MVDP.

    VIDEO: Zostrih z 5. etapy pretekov Renewi Tour 2025

    "Je to neuveriteľné, nemám slov. Nebol to môj najlepší deň na bicykli a etapa bola z môjho pohľadu ako poker. V závere to bolo všetko alebo nič.

    Pavel Bittner tu šprintoval veľmi dobre a bol mojím talizmanom. Sledoval som ho a načasovanie šprintu bolo perfektné," prezradil De Lie pre Sporzu.

    "Momentálne som nesmierne šťastný. Vyhrať etapu bolo mojím prvým cieľom, ale aj vyhrať celkové hodnotenie? To je neskutočné. Navyše, proti Mathieu van der Poelovi," doplnil jazdec tímu Lotto.

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš sa v 5. etape nezapojil do boja o popredné pozície a bolo na ňom badať únavu po včerajšom 170 km dlhom úniku.

    Konečné poradie Renewi Tour 2025

    1.

    Arnaud De Lie

    Belgicko

    Lotto

    19:24:42 h

    2.

    Mathieu van der Poel

    Holandsko

    Alpecin - Deceuninck

    + 3 s

    3.

    Tim Wellens

    Belgicko

    UAE Emirates

    + 31 s

    4.

    Fred Wright

    Veľká Británia

    Bahrain - Victorious

    + 55 s

    5.

    Olav Kooij

    Holandsko

    Visma-Lease a Bike

    + 57 s

    6.

    Pavel Bittner

    Česko

    Picnic PostNL

    + 59 s

    85.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 24:07 min

