Kubiš bol v dlhom úniku a súperi mali veľké problémy. Dostihli ho tesne pred cieľom

Renewi Tour 2025
Výsledky 4. etapy (Riemst - Bilzen-Hoeselt, 198,5 km):
1.
Tim Merlier
Belgicko
Soudal Quick-Step
4:19:28 h
2.
Pavel Bittner
Česko
Picnic PostNL
+ 0 s
3.
Olav Kooij
Holandsko
Visma-Lease a Bike
+ 0 s
4.
Paul Penhoët
Francúzsko
Groupama - FDJ
+ 0 s
5.
Matevž Govekar
Slovinsko
Bahrain - Victorious
+ 0 s
6.
Biniam Girmay
Eritrea
Intermarché - Wanty
+ 0 s
99.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 33 s
BRATISLAVA. Belgický cyklista Tim Merlier dosiahol druhé víťazstvo na Renewi Tour 2025, keď podobne ako v úvodnej etape ovládol šprintérsky dojazd.
V priamom súboji zdolal svojho hlavného rivala Olava Kooija. Holanďan posledných pár metrov už bez šance na víťazstvo vypustil, a tak sa pred neho ešte šikovne dostal 22-ročný český pretekár Pavel Bittner.
Vďaka tomu si udržal prvé miesto v bodovacej súťaži. Na konte má 80 bodov, keďže bol dvakrát druhý, raz štvrtý a jeho najhorším výsledkom je 9. miesto v piatkovej etape, ktorú ovládol Mathieu van der Poel.
Bývalý majster sveta naďalej figuruje v celkovej klasifikácii na druhej pozícii so stratou jedinej sekundy na doterajšieho lídra Arnauda De Lieho.
VIDEO: Záver 4. etapy pretekov Renewi Tour 2025
Okrem Bittnera si zaslúži veľkú pochvalu aj slovenský šampión Lukáš Kubiš, ktorý bol vyše 170 km v úniku, ktorý pôvodne tvorilo šesť pretekárov.
Poltuctu cyklistov dopriali jazdci v pelotóne náskok približne štyri a pol minúty a v záverečných kilometroch mali čo robiť, aby manko dohnali.
Najdlhšie vydržali v úniku Kubiš a Belgičan Dries De Bondt. A hoci statočne bojovali, napokon ich skupina favoritov dostihla necelé dva kilometre pred cieľom, pričom ako úplne posledný zostal vpredu Slovák.
Následne si pre svoje 14. víťazstvo v sezóne došiel Merlier, pričom v sezónnom rebríčku víťazstiev zaostáva už len o dve za Tadejom Pogačarom. Obom dýcha na chrbát Mads Pedersen, ktorého oddnes čaká Vuelta.
Celkové poradie po 4. etape Renewi Tour 2025
1.
Arnaud De Lie
Belgicko
Lotto
15:25:15 h
2.
Mathieu van der Poel
Holandsko
Alpecin - Deceuninck
+ 1 s
3.
Tim Wellens
Belgicko
UAE Emirates
+ 21 s
4.
Olav Kooij
Holandsko
Visma-Lease a Bike
+ 46 s
5.
Pavel Bittner
Česko
Picnic PostNL
+ 48 s
6.
Fred Wright
Veľká Británia
Bahrain - Victorious
+ 50 s
69.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 13:29 min