    Kubiš bol v dlhom úniku a súperi mali veľké problémy. Dostihli ho tesne pred cieľom

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš. (Autor: Unibet Tietema Rockets/ facebook)
    Sportnet|23. aug 2025 o 16:55
    Už 14. víťazstvo v sezóne dosiahol Tim Merlier.

    Renewi Tour 2025

    Výsledky 4. etapy (Riemst - Bilzen-Hoeselt, 198,5 km):

    1.

    Tim Merlier

    Belgicko

    Soudal Quick-Step

    4:19:28 h

    2.

    Pavel Bittner

    Česko

    Picnic PostNL

    + 0 s

    3.

    Olav Kooij

    Holandsko

    Visma-Lease a Bike

    + 0 s

    4.

    Paul Penhoët

    Francúzsko

    Groupama - FDJ

    + 0 s

    5.

    Matevž Govekar

    Slovinsko

    Bahrain - Victorious

    + 0 s

    6.

    Biniam Girmay

    Eritrea

    Intermarché - Wanty

    + 0 s

    99.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 33 s

    BRATISLAVA. Belgický cyklista Tim Merlier dosiahol druhé víťazstvo na Renewi Tour 2025, keď podobne ako v úvodnej etape ovládol šprintérsky dojazd.

    V priamom súboji zdolal svojho hlavného rivala Olava Kooija. Holanďan posledných pár metrov už bez šance na víťazstvo vypustil, a tak sa pred neho ešte šikovne dostal 22-ročný český pretekár Pavel Bittner.

    Vďaka tomu si udržal prvé miesto v bodovacej súťaži. Na konte má 80 bodov, keďže bol dvakrát druhý, raz štvrtý a jeho najhorším výsledkom je 9. miesto v piatkovej etape, ktorú ovládol Mathieu van der Poel.

    Bývalý majster sveta naďalej figuruje v celkovej klasifikácii na druhej pozícii so stratou jedinej sekundy na doterajšieho lídra Arnauda De Lieho.

    VIDEO: Záver 4. etapy pretekov Renewi Tour 2025

    Okrem Bittnera si zaslúži veľkú pochvalu aj slovenský šampión Lukáš Kubiš, ktorý bol vyše 170 km v úniku, ktorý pôvodne tvorilo šesť pretekárov.

    Poltuctu cyklistov dopriali jazdci v pelotóne náskok približne štyri a pol minúty a v záverečných kilometroch mali čo robiť, aby manko dohnali.

    Najdlhšie vydržali v úniku Kubiš a Belgičan Dries De Bondt. A hoci statočne bojovali, napokon ich skupina favoritov dostihla necelé dva kilometre pred cieľom, pričom ako úplne posledný zostal vpredu Slovák.

    Následne si pre svoje 14. víťazstvo v sezóne došiel Merlier, pričom v sezónnom rebríčku víťazstiev zaostáva už len o dve za Tadejom Pogačarom. Obom dýcha na chrbát Mads Pedersen, ktorého oddnes čaká Vuelta.

    Celkové poradie po 4. etape Renewi Tour 2025

    1.

    Arnaud De Lie

    Belgicko

    Lotto

    15:25:15 h

    2.

    Mathieu van der Poel

    Holandsko

    Alpecin - Deceuninck

    + 1 s

    3.

    Tim Wellens

    Belgicko

    UAE Emirates

    + 21 s

    4.

    Olav Kooij

    Holandsko

    Visma-Lease a Bike

    + 46 s

    5.

    Pavel Bittner

    Česko

    Picnic PostNL

    + 48 s

    6.

    Fred Wright

    Veľká Británia

    Bahrain - Victorious

    + 50 s

    69.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 13:29 min

