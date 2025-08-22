    VIDEO: Van der Poel si siahol na dno síl. S Belgičanom predviedli v závere skvelý súboj

    Na snímke je holandský cyklista Mathieu van der Poel.
    Na snímke je holandský cyklista Mathieu van der Poel. (Autor: TASR/AP)
    22. aug 2025 o 18:30
    Lukáš Kubiš záver etapy vypustil a nabral stratu.

    Renewi Tour 2025

    Výsledky 3. etapy (Aalter - Geraardsbergen, 181,8 km):

    1.

    Mathieu van der Poel

    Holandsko

    Alpecin - Deceuninck

    3:50:53 h

    2.

    Arnaud De Lie

    Belgicko

    Lotto

    + 0 s

    3.

    Tim Wellens

    Belgicko

    UAE Emirates

    + 12 s

    4.

    Tibor Del Grosso

    Holandsko

    Alpecin - Deceuninck

    + 34 s

    5.

    Alberto Bettiol

    Taliansko

    XDS Astana

    + 34 s

    6.

    Fred Wright 

    Veľká Británia

    Bahrain - Victorious

    + 34 s

    70.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 9:32 min

    BRATISLAVA. Bývalý majster sveta Mathieu van der Poel sa stal víťazom náročnej piatkovej 3. etapy cyklistických pretekov Renewi Tour.

    Pre 30-ročného Holanďana to bolo 56. víťazstvo v úspešnej kariére a šieste v sezóne, pričom ovládol Miláno - San Remo, Paríž-Roubaix či sa po druhej etape Tour de France obliekol do žltého dresu.

    Na piatkové víťazstvo sa líder tímu Alpecin - Deceuninck poriadne nadrel.

    V klasikárskom profile a na takmer 182 kilometroch nastalo množstvo selekcii, pričom o kľúčový útok sa van der Poel postaral s dvojicou Belgičanov.

    Do posledného kilometra, ktorý sa išiel do mierneho kopca a po dlažobných kockách, sa ho držali štvornásobný víťaz Tim Wellens a najmä Arnaud De Lie.

    VIDEO: Záver 3. etapy pretekov Renewi Tour 2025

    Jazdec tímu Lotto si v záverečnom šprinte na van der Poela veril, začal pomerne skoro, ale nepodarilo sa mu zlomiť odpor súpera. Naopak, Holanďan si siahol na dno síl, udržal vysoké tempo a napokon De Lieho predbehol.

    "Bol to dobrý šprint, ale Mathieu bol príliš silný. Chcel som to skúsiť z diaľky, ale nevyšlo to," povedal De Lie, ktorý o jednu sekundu vedie celkové poradie.

    Je to pre neho zadosťučinenie po zlom období, ktorým si prešiel. "Znovu som objavil svoju lásku k cyklistike. Mal som aj niekoľko dobrých dní na Tour, ale teraz je to iné," dodal belgický pretekár.

    Lukáš Kubiš sa na Renewi Tour zatiaľ neukazuje v najlepšom svetle. Svoju rolu zrejme hrá aj únava po pretekoch Okolo Dánska, kde skončil štvrtý.

    Slovenský majster začal zaostávať už ďaleko pred cieľom, zvyšok etapy vypustil a do cieľa prišiel s mankom takmer desiatich minút na 70. pozícii.

    Celkové poradie po 3. etape Renewi Tour 2025

    1.

    Arnaud De Lie

    Belgicko

    Lotto

    11:05:47 h

    2.

    Mathieu van der Poel

    Holandsko

    Alpecin - Deceuninck

    + 1 s

    3.

    Tim Wellens

    Belgicko

    UAE Emirates

    + 21 s

    4.

    Olav Kooij

    Holandsko

    Visma-Lease a Bike

    + 50 s

    5.

    Fred Wright

    Veľká Británia

    Bahrain - Victorious

    + 50 s

    6.

    Tibor Del Grosso

    Holandsko

    Alpecin - Deceuninck

    + 52 s

    74.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 12:57 min

    dnes 18:301
