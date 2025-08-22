VIDEO: Van der Poel si siahol na dno síl. S Belgičanom predviedli v závere skvelý súboj

Renewi Tour 2025
Výsledky 3. etapy (Aalter - Geraardsbergen, 181,8 km):
1.
Mathieu van der Poel
Holandsko
Alpecin - Deceuninck
3:50:53 h
2.
Arnaud De Lie
Belgicko
Lotto
+ 0 s
3.
Tim Wellens
Belgicko
UAE Emirates
+ 12 s
4.
Tibor Del Grosso
Holandsko
Alpecin - Deceuninck
+ 34 s
5.
Alberto Bettiol
Taliansko
XDS Astana
+ 34 s
6.
Fred Wright
Veľká Británia
Bahrain - Victorious
+ 34 s
70.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 9:32 min
BRATISLAVA. Bývalý majster sveta Mathieu van der Poel sa stal víťazom náročnej piatkovej 3. etapy cyklistických pretekov Renewi Tour.
Pre 30-ročného Holanďana to bolo 56. víťazstvo v úspešnej kariére a šieste v sezóne, pričom ovládol Miláno - San Remo, Paríž-Roubaix či sa po druhej etape Tour de France obliekol do žltého dresu.
Na piatkové víťazstvo sa líder tímu Alpecin - Deceuninck poriadne nadrel.
V klasikárskom profile a na takmer 182 kilometroch nastalo množstvo selekcii, pričom o kľúčový útok sa van der Poel postaral s dvojicou Belgičanov.
Do posledného kilometra, ktorý sa išiel do mierneho kopca a po dlažobných kockách, sa ho držali štvornásobný víťaz Tim Wellens a najmä Arnaud De Lie.
VIDEO: Záver 3. etapy pretekov Renewi Tour 2025
Jazdec tímu Lotto si v záverečnom šprinte na van der Poela veril, začal pomerne skoro, ale nepodarilo sa mu zlomiť odpor súpera. Naopak, Holanďan si siahol na dno síl, udržal vysoké tempo a napokon De Lieho predbehol.
"Bol to dobrý šprint, ale Mathieu bol príliš silný. Chcel som to skúsiť z diaľky, ale nevyšlo to," povedal De Lie, ktorý o jednu sekundu vedie celkové poradie.
Je to pre neho zadosťučinenie po zlom období, ktorým si prešiel. "Znovu som objavil svoju lásku k cyklistike. Mal som aj niekoľko dobrých dní na Tour, ale teraz je to iné," dodal belgický pretekár.
Lukáš Kubiš sa na Renewi Tour zatiaľ neukazuje v najlepšom svetle. Svoju rolu zrejme hrá aj únava po pretekoch Okolo Dánska, kde skončil štvrtý.
Slovenský majster začal zaostávať už ďaleko pred cieľom, zvyšok etapy vypustil a do cieľa prišiel s mankom takmer desiatich minút na 70. pozícii.
Celkové poradie po 3. etape Renewi Tour 2025
1.
Arnaud De Lie
Belgicko
Lotto
11:05:47 h
2.
Mathieu van der Poel
Holandsko
Alpecin - Deceuninck
+ 1 s
3.
Tim Wellens
Belgicko
UAE Emirates
+ 21 s
4.
Olav Kooij
Holandsko
Visma-Lease a Bike
+ 50 s
5.
Fred Wright
Veľká Británia
Bahrain - Victorious
+ 50 s
6.
Tibor Del Grosso
Holandsko
Alpecin - Deceuninck
+ 52 s
74.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 12:57 min