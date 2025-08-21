VIDEO: Kubišovi druhá etapa nevyšla podľa predstáv. Blízko k triumfu mal český cyklista

Renewi Tour 2025
Výsledky 2. etapy (Blankenberge - Ardooie, 169,4 km):
1.
Olav Kooij
Holandsko
Team Visma Lease a Bike
3:35:07 h
2.
Pavel Bittner
Česko
Picnic PostNL
+ 0 s
3.
Arvid de Kleijn
Holandsko
Tudor Pro Cycling Team
+ 0 s
4.
Biniam Girmay
Eritrea
Intermarché - Wanty
+ 0 s
5.
Dylan Groenewen
Holandsko
Jayco AlUla
+ 0 s
6.
Tim Merlier
Belgicko
Soudal Quick-Step
+ 0 s
97.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 3:07 min
BRATISLAVA. Holandský cyklista Olav Kooij sa stal víťazom druhej etapy pretekov Renewi Tour 2025.
V takmer 170 kilometrov dlhej etape z Blankenberge do Ardooie finišoval v záverečnom špurte pred Čechom Pavlom Bittnerom a Belgičanom Milanom Fretinom.
Vďaka časovej bonifikácii sa zároveň dostal aj na čelo priebežného poradia.
Slovák Lukáš Kubiš z tímu Unibet Tietema Rockets finišoval so stratou troch minút a siedmich sekúnd na 97. pozícii.
VIDEO: Záver 2. etapy pretekov Renewi Tour 2025