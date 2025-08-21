    VIDEO: Kubišovi druhá etapa nevyšla podľa predstáv. Blízko k triumfu mal český cyklista

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš. (Autor: REUTERS)
    Sportnet, TASR|21. aug 2025 o 18:05
    ShareTweet1

    Zmena nastala aj na čele celkového poradia.

    Renewi Tour 2025

    Výsledky 2. etapy (Blankenberge - Ardooie, 169,4 km):

    1.

    Olav Kooij

    Holandsko

    Team Visma Lease a Bike

    3:35:07 h

    2.

    Pavel Bittner

    Česko

    Picnic PostNL

    + 0 s

    3.

    Arvid de Kleijn

    Holandsko

    Tudor Pro Cycling Team

    + 0 s

    4.

    Biniam Girmay

    Eritrea

    Intermarché - Wanty

    + 0 s

    5.

    Dylan Groenewen

    Holandsko

    Jayco AlUla

    + 0 s

    6.

    Tim Merlier

    Belgicko

    Soudal Quick-Step

    + 0 s

    97.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 3:07 min

    BRATISLAVA. Holandský cyklista Olav Kooij sa stal víťazom druhej etapy pretekov Renewi Tour 2025. 

    V takmer 170 kilometrov dlhej etape z Blankenberge do Ardooie finišoval v záverečnom špurte pred Čechom Pavlom Bittnerom a Belgičanom Milanom Fretinom.

    Vďaka časovej bonifikácii sa zároveň dostal aj na čelo priebežného poradia.

    Slovák Lukáš Kubiš z tímu Unibet Tietema Rockets finišoval so stratou troch minút a siedmich sekúnd na 97. pozícii.

    VIDEO: Záver 2. etapy pretekov Renewi Tour 2025

    Cyklistika

    Cyklistika

    Franck Bonnamour.
    Franck Bonnamour.
    Jeho vrcholom bola Tour v roku 2021. Francúzsky cyklista bol potrestaný pre podozrenie z dopingu
    dnes 18:40
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»VIDEO: Kubišovi druhá etapa nevyšla podľa predstáv. Blízko k triumfu mal český cyklista