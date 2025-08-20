Šprintérska smotánka medzi seba Kubiša nepustila. V závere spadol aj jeden z favoritov

Renewi Tour 2025
Výsledky 1. etapy (Terneuzen - Breskens, 182,6 km):
1.
Tim Merlier
Belgicko
Soudal Quick-Step
3:40:05 h
2.
Arnaud De Lie
Belgicko
Lotto
+ 0 s
3.
Juan Sebastián Molano
Kolumbia
UAE Emirates - XRG
+ 0 s
4.
Pavel Bittner
Česko
Picnic PostNL
+ 0 s
5.
Biniam Girmay
Eritrea
Intermarché - Wanty
+ 0 s
6.
Ben Turner
Veľká Británia
INEOS Grenadiers
+ 0 s
?.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 0 s
BRATISLAVA. Belgický cyklista a úradujúci majster Európy Tim Merlier potvrdil pozíciu favorita a stal sa víťazom úvodnej etapy Renewi Tour.
V pretekoch, ktoré kedysi niesli názov Eneco Tour, sa tradične zišla šprintérska smotánka, pričom o čo najlepší výsledok bojoval aj Slovák Lukáš Kubiš.
V etape, ktorú ovplyvnil vietor, sa vpredu veľmi dlho držal početný únik, no necelých šesť kilometrov pred cieľom bol dostihnutý jazdcami z pelotónu.
Samotný záver bol podľa očakávaní nielen rýchly, ale aj nervózny.
Na zemi skončil Austrálčan Sam Welsford a tiež jeden z hlavných favoritov Olav Kooij. Holandský šprintér sa však rýchlo otriasol a napokon finišoval siedmy.
VIDEO: Záver 1. etapy pretekov Renewi Tour 2025
Vynikajúcu prácu odviedol tím Picnic PostNL, a tak mohol z veľmi dobrej pozície šprintovať český reprezentant Pavel Bittner. Približne 300 metrov pred cieľom šprint otvoril, no následne sa cez neho dostali traja súperi.
Pozíciu najrýchlejšieho muža pelotónu potvrdil Merlier z tímu Soudal Quick-Step, ktorý dosiahol 63. víťazstvo v profesionálnej kariére a trináste v tomto roku.
Kubiš sa snažil prepracovať dopredu, ale nevyšlo mu to a v posledných desiatkach metroch už pre neho nemalo zmysel šprintovať.
Do top 6 celkového poradia sa prepracovali aj jazdci, ktorí v úniku nazbierali bonifikačné sekundy. Na druhom mieste figuruje Portugalčan Rui Oliveira (UAE Emirates - XRG), ktorý stráca na Merliera len dve sekundy.
Celkové poradie po 1. etape Renewi Tour 2025
1.
Tim Merlier
Belgicko
Soudal Quick-Step
3:39:55 h
2.
Rui Oliveira
Portugalsko
UAE Emirates - XRG
+ 2 s
3.
Dries De Bondt
Belgicko
Decathlon AG2R La Mondiale
+ 3 s
4.
Arnaud De Lie
Belgicko
Lotto
+ 4 s
5.
Juan Sebastián Molano
Kolumbia
UAE Emirates - XRG
+ 6 s
6.
Jarrad Drizners
Austrália
Lotto
+ 7 s
?.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 10 s