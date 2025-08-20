    Šprintérska smotánka medzi seba Kubiša nepustila. V závere spadol aj jeden z favoritov

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš. (Autor: Unibet Tietema Rockets/ instagram)
    Sportnet|20. aug 2025 o 17:35
    Tim Merlier dosiahol 13. víťazstvo v sezóne.

    Renewi Tour 2025

    Výsledky 1. etapy (Terneuzen - Breskens, 182,6 km):

    1.

    Tim Merlier

    Belgicko

    Soudal Quick-Step

    3:40:05 h

    2.

    Arnaud De Lie

    Belgicko

    Lotto

    + 0 s

    3.

    Juan Sebastián Molano

    Kolumbia

    UAE Emirates - XRG

    + 0 s

    4.

    Pavel Bittner

    Česko

    Picnic PostNL

    + 0 s

    5.

    Biniam Girmay

    Eritrea

    Intermarché - Wanty

    + 0 s

    6.

    Ben Turner

    Veľká Británia

    INEOS Grenadiers

    + 0 s

    ?.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 0 s

    správu aktualizujeme...

    BRATISLAVA. Belgický cyklista a úradujúci majster Európy Tim Merlier potvrdil pozíciu favorita a stal sa víťazom úvodnej etapy Renewi Tour.

    V pretekoch, ktoré kedysi niesli názov Eneco Tour, sa tradične zišla šprintérska smotánka, pričom o čo najlepší výsledok bojoval aj Slovák Lukáš Kubiš.

    V etape, ktorú ovplyvnil vietor, sa vpredu veľmi dlho držal početný únik, no necelých šesť kilometrov pred cieľom bol dostihnutý jazdcami z pelotónu.

    Samotný záver bol podľa očakávaní nielen rýchly, ale aj nervózny.

    Na zemi skončil Austrálčan Sam Welsford a tiež jeden z hlavných favoritov Olav Kooij. Holandský šprintér sa však rýchlo otriasol a napokon finišoval siedmy.

    VIDEO: Záver 1. etapy pretekov Renewi Tour 2025

    Vynikajúcu prácu odviedol tím Picnic PostNL, a tak mohol z veľmi dobrej pozície šprintovať český reprezentant Pavel Bittner. Približne 300 metrov pred cieľom šprint otvoril, no následne sa cez neho dostali traja súperi.

    Pozíciu najrýchlejšieho muža pelotónu potvrdil Merlier z tímu Soudal Quick-Step, ktorý dosiahol 63. víťazstvo v profesionálnej kariére a trináste v tomto roku.

    Kubiš sa snažil prepracovať dopredu, ale nevyšlo mu to a v posledných desiatkach metroch už pre neho nemalo zmysel šprintovať.

    Do top 6 celkového poradia sa prepracovali aj jazdci, ktorí v úniku nazbierali bonifikačné sekundy. Na druhom mieste figuruje Portugalčan Rui Oliveira (UAE Emirates - XRG), ktorý stráca na Merliera len dve sekundy.

    Celkové poradie po 1. etape Renewi Tour 2025

    1.

    Tim Merlier

    Belgicko

    Soudal Quick-Step

    3:39:55 h

    2.

    Rui Oliveira

    Portugalsko

    UAE Emirates - XRG

    + 2 s

    3.

    Dries De Bondt

    Belgicko

    Decathlon AG2R La Mondiale

    + 3 s

    4.

    Arnaud De Lie

    Belgicko

    Lotto

    + 4 s

    5.

    Juan Sebastián Molano

    Kolumbia

    UAE Emirates - XRG

    + 6 s

    6.

    Jarrad Drizners

    Austrália

    Lotto

    + 7 s

    ?.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 10 s

