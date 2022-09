Uspejú mladí Slováci na MS? Kubiš už nechce spraviť školácku chybu

BRATISLAVA. Na európskom šampionáte mal na dosah prenikavý výsledok. Podľa športového riaditeľa tímu Dukla Banská Bystrica Martina Fraňa bol dokonca jedným z favoritov na medailu.

Avšak záver mu nevyšiel. Lukáš Kubiš skončil na júlovom kontinentálnom šampionáte do 23 rokov v portugalskej Anadii na 20. mieste a dobre vie, že mohol dosiahnuť viac.

"Cítil som sa výborne, v tomto smere to bol jeden z najlepších dní v mojej kariére. A možno to bol najväčší problém, že som si do špurtu až príliš veril a ako som skoro začal, tak skoro som aj vyhasol.