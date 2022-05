Devätnástu etapu Giro d'Italia zvládol najlepšie Holanďan Bouwman

Giro d'Italia - 19. etapa (Marano Lagunare - Santuario di Castelmonte, 178 km)

"Po prvom triumfe som si hovoril, že by bolo fajn pridať aj druhé. Chcel som byť však realista, veď to bol môj prvý úspech na profesionálnej úrovni. Vyšlo to opäť a ja nemám slov. Vedel som, že v závere je zákruta, netušil som, že je taká ostrá. Musel som aj pribrzdiť," povedal Bouwman podľa Cycling News.

Ružový dres pre vedúceho pretekára celkového poradia si udržal Ekvádorčan Richard Carapaz z Ineosu-Grenadiers.

Pred poslednou horskou etapou má víťaz podujatia z roku 2019 na čele iba trojsekundový náskok. Chýbať mu bude navyše v ďalšom priebehu pomocník Richie Porte, ktorý odstúpil pre nevoľnosť.