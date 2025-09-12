Alaphilippe dosiahol historický úspech pre jeho tím. S Pogačarom nemal kto spolupracovať

Grand Prix Quebec 2025
Výsledky:
1.
Julian Alaphilippe
Francúzsko
Tudor
5:04:32 hod
2.
Pavel Sivakov
Francúzsko
UAE Emirates
+ 2 s
3.
Alberto Bettiol
Taliansko
Astana
+ 4 s
4.
Mattias Skjelmose Jensen
Dánsko
Lidl-Trek
+ 14 s
5.
Matej Mohorič
Slovinsko
Bahrajn Victorious
+ 14 s
6.
Quinten Hermans
Belgicko
Alpecin-Deceuninck
+ 14 s
QUEBEC CITY. Francúzsky cyklista Julian Alaphilippe zvíťazil v piatkových pretekoch Grand Prix Quebec.
Je to jeho premiérový triumf pre tím Tudor, ktorý zaznamenal historický úspech.
Tridsaťtriročný Alaphilippe bol súčasťou úniku, v ktorom triumfoval o dve sekundy pred krajanom Pavlom Sivakovom (SAE Emirates). O ďalšie dve zaostal Talian Alberto Bettiol z tímu Astana.
Únik bol vpredu poslednú hodinu a pol, s favorizovaným Tadejom Pogačarom nemal pri jeho stíhaní kto spolupracovať a Slovinec skončil na 29. priečke.