    Alaphilippe dosiahol historický úspech pre jeho tím. S Pogačarom nemal kto spolupracovať

    Julian Alaphilippe.
    Julian Alaphilippe. (Autor: TASR/AP)
    TASR|12. sep 2025 o 23:00
    Francúzsky jazdec zvíťazil v úniku.

    Grand Prix Quebec 2025

    Výsledky:

    1.

    Julian Alaphilippe

    Francúzsko

    Tudor

    5:04:32 hod

    2.

    Pavel Sivakov

    Francúzsko

    UAE Emirates

    + 2 s

    3.

    Alberto Bettiol

    Taliansko

    Astana

    + 4 s

    4.

    Mattias Skjelmose Jensen

    Dánsko

    Lidl-Trek

    + 14 s

    5.

    Matej Mohorič

    Slovinsko

    Bahrajn Victorious

    + 14 s

    6.

    Quinten Hermans

    Belgicko

    Alpecin-Deceuninck

    + 14 s

    QUEBEC CITY. Francúzsky cyklista Julian Alaphilippe zvíťazil v piatkových pretekoch Grand Prix Quebec.

    Je to jeho premiérový triumf pre tím Tudor, ktorý zaznamenal historický úspech.

    Tridsaťtriročný Alaphilippe bol súčasťou úniku, v ktorom triumfoval o dve sekundy pred krajanom Pavlom Sivakovom (SAE Emirates). O ďalšie dve zaostal Talian Alberto Bettiol z tímu Astana.

    Únik bol vpredu poslednú hodinu a pol, s favorizovaným Tadejom Pogačarom nemal pri jeho stíhaní kto spolupracovať a Slovinec skončil na 29. priečke.

    Cyklistika

