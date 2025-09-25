    Začína novú životnú kapitolu. Španiel opúšťa najlepší tím predčasne

    Juan Ayuso.
    Juan Ayuso. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
    TASR|25. sep 2025 o 16:43
    Stal sa celkovým víťazom pretekov Tirreno-Adriatico.

    MADRID. Španielsky cyklista Juan Ayuso bude od budúcej sezóny jazdiť za Lidl-Trek. S tímom podpísal zmluvu na päť rokov.

    Dvadsaťtriročný jazdec už počas Vuelty informoval, že sa dohodol s doterajším zamestnávateľom UAE Team Emirates na predčasnom ukončení kontraktu, ktorého platnosť bola do roku 2028.

    „Som nadšený. Príchod do tímu Lidl-Trek je začiatok novej kapitoly v mojej kariére. Zmena prináša vždy novú energiu a ambície. Cítim, že toto je miesto, kde môžem urobiť ďalší krok v mojom rozvoji,“ cituje Ayusa stránka Cycling News.

    Ayuso si v tomto roku pripísal dve etapové prvenstvá na Vuelte a predtým jedno na Gire, čo bol jeho prvý triumf na Grand Tour. Stal sa taktiež celkovým víťazom pretekov Tirreno-Adriatico.

