Expert vravel o poprave favoritov Gira. Španiel búchal do riadidiel, mal obrovskú krízu

Čas na jeho prvé "veľké" víťazstvo mal prísť na tohtoročnom Gire. Španiel Juan Ayuso do neho vstupoval ako hlavný vyzývateľ Primoža Rogliča. Formu ukázal triumfom na Tirreno - Adriatico či druhým miestom na Okolo Katalánska.

V tíme UAE Emirates, za ktorý jazdí aj najlepší cyklista súčasnosti Tadej Pogačar, to však nemá ľahké a nie je pravidlom, že je v pozícii lídra.

Ayuso už na druhom z nich mal problémy, no aj za diskutabilnej pomoci tímového vozidla, ktoré išlo pred ním, sa dostal späť do skupiny favoritov.

Organizátori si na úvod záverečného súťažného bloku pripravili etapu so štyrmi vyše 10-kilometrovými stúpaniami, ktoré mali zamiešať poradím.

Dalo sa očakávať, že jeho šanca ešte príde. Ak by mal mladý Mexičan slabší deň, mal to byť Ayuso, kto naplní očakávania a ukoristí si ružový dres.

Nevyzeralo to s ním dobre už v nedeľu na Monte Grappa a teraz je to ešte horšie. Giro ešte nie je úplne stratené, ale musí pretrpieť tento deň," hovoril z televíznej motorky bývalý cyklista Adam Blythe.

"Zostal s ním Igor Arrieta, ktorý je azda ešte silnejší. Ayuso vyzerá byť naštvaný a búcha do riadidiel. Má zlý deň a žiadnu silu v nohách.

Tento deň naozaj španielsky cyklista pretrpel a do cieľa prišiel so stratou takmer štvrťhodiny. Záver zrejme už vypustil, stratil chuť bojovať.

"Pre niektorých to bol deň, na ktorý by najradšej zabudli. Juan Ayuso mal obrovskú krízu. Pády z predošlých etáp ho premohli a prinútili rozlúčiť sa s jeho veľkým tohtosezónnym cieľom," píše španielsky denník AS.

Del Toro priznal, že Ayuso už ráno pred etapou nemal najlepší pocit a trápili ho následky viacerých pádov, ktoré mal v prvých dvoch týždňoch.

"Môže mať zlý deň, rovnako ako ktokoľvek iný. Vieme však, že sa vráti silnejší. Nemusí nikomu nič dokazovať, je super silný," dodal Mexičan.

VIDEO: Juan Ayuso prichádza do cieľa so stratou takmer 15 minút