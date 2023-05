Talian zaskočil favoritov drvivým finišom, Cavendish doplatil na pád

/zdroj: cyclingnews.com/

Jonathan Milan, víťaz etapy: "Nemôžem tomu uveriť. Je to niečo neuveriteľné. Moje prvé Giro, druhá etapa... nemám slov. V sobotu som absolvoval vydarenú časovku, bol som celkom spokojný, no nikdy by som ani nepomyslel, že môžem dnes zvíťaziť. V závere etapy ma tím priviedol do perfektnej pozície. Som jednoducho šťastný.

Remco Evenepoel, líder pretekov: "Všetko bolo dnes v poriadku, vyhli sme sa problémom, no bol to škaredý pád. Vieme, koho zaň môžeme viniť (myslel Ackermanna, pozn.). To je šport, no nebol to pekný manéver."