Ovládol druhú etapu aj celkové poradie. Neskutočné, čo sa nám podarilo, vraví Almeida

Almeida vstúpil do záverečnej etapy v žltom drese lídra podujatia. Náročnú 153,4 km etapu v horskom prostredí so štartom i cieľom v Eibare, ktorú navyše poznačilo daždivé počasie, zvládol najlepšie.

V špurte vedúcej dvojice zdolal Španiela Enrica Masa. Tretí prišiel do cieľa s mankom 13 sekúnd Ír Ben Healy, ktorý sa rovnako ako deň predtým dostal do samostatného úniku, no nedotiahol ho do úspešného konca.