Senzácia na Vuelte. Prvé víťazstvo Austrálčana skoro nebolo vidno

"Je to až neskutočné. Nestihol som sa dostať do úniku, keď som mal v úvode defekt, no i tak bol plán tímu, že ak sa to spojí, skúsim to v záverečnom stúpaní. Je to splnený sen," povedal Vine.

"Som spokojný, som hrdý na to, že som líder, preto sme tak dreli. Dnes som ukázal možno najlepší výkon, musím sa poďakovať tímu. Je to jeden zo snov, ktoré som mal," povedal v cieli Evenepoel, ktorý si vybojoval červený dres.

Priebežné poradie Vuelta a Espaňa 2022