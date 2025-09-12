Inicitíva vzišla priamo z tímu. Israel - Premier Tech skráti v Kanade svoj názov

QUEBEC CITY. Cyklistický tím Israel-Premier Tech sa na nadchádzajúcich podujatiach v Kanade predstaví pod skratkou IPT.
Stajňa nastúpi v piatkových pretekoch WorldTour v Quebecu a o dva dni neskôr v Montreale v dresoch bez názvu krajiny.
Dôvodom je snaha vyhnúť sa incidentom, aké sa vyskytli na španielskej Vuelte. Tú poznačili opakujúce sa demonštrácie propalestínskych aktivistov.
Podľa riaditeľa pretekov v Kanade Josepha Limarea vzišla iniciatíva priamo od tímu. „Požiadali nás, aby sme odstránili všetko, čo obsahuje slovo 'Izrael',“ uviedol podľa agentúry AFP.
Propalestínski demonštranti prinútili organizátorov Vuelty, aby skrátili alebo zmenili trasy viacerých etáp.
Podľa kanadských médií plánovali protesty proti účasti tímu izraelsko-kanadského miliardára Sylvana Adamsa aj na oboch nasledujúcich pretekoch v Kanade.
Organizátori i zástupcovia miestnych úradov ubezpečili, že pripravujú nevyhnutné opatrenia k zaisteniu bezpečnosti jazdcov IPT a verejnosti.
K podobným krokom siahol tím už na prebiehajúcich pretekoch Vuelta a Espaňa. V sobotu odstránil z bezpečnostných dôvodov nápis 'Izrael' z dresov jazdcov, už o deň skôr ho zakryl na sprievodných vozidlách a oblečení členov stajne.