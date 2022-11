Slovenská legenda má 50. titul. Uspela v novej disciplíne

Lenže nejdú po asfalte, ale po zablatenej tráve. Kúsky blata lietajú spod kolies. Bolo by ľahšie prejsť na asfaltovú časť hrádze, ale nedá sa. Cyklisti sú od blata, ale dnes to patrí k tomu.

Naopak, na trati bola stará rozbitá panelová cesta položená tesne pri Dunaji. Mnohí sa jej radšej vyhli a šli po tráve, lebo na nej by hrozil pád.

Kubiš musel zastať v depe

Podmienky boli ťažké. Na mokrom teréne prichádza k pádom. Našťastie nejde o nič vážne.

„Je to niečo nové. Lákalo ma to, vyskúšať si to a zabojoval o prvý titul. Dnes to nevyšlo, ale nič to,“ hovorí slovenský reprezentant Lukáš Kubiš, ktorý finišoval na 4. mieste.

V minulosti jazdil cyklokros. Má dostatok skúseností. V teréne je obratný a zvláda aj technické pasáže.

„Bola to zábava. Bral som to ako spestrenie v rámci voľna, keďže sezónu som už v podstate ukončil. Ale som rád, že som tu mohol štartovať. Páčilo sa mi to,“ opisoval s úsmevom.

Po druhom kole musel zastať depe a dofúkať si koleso. Strácal tlak. Zvládol to však celkom rýchlo. I tak sa mu vtedy traja vedúci pretekári vzdialili.