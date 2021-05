Bora sa obetovala, ale Saganov plán na triumf stroskotal

BRATISLAVA. Na tretiu etapu Giro d’Italia sa tím Bora-Hansgrohe postavil s jasným plánom. Nasadiť v druhej polovici také ostré tempo, ktoré súperi Petra Sagana nedokážu zvládnuť.

V stúpaniach, ktoré neboli dlhé pelotón zrýchlil a šprintéri postupne odpadávali.

Sagan sa stále držal na predných pozíciách, no aj on mal v kopcoch, čo robiť. Námaha sa odzrkadľovala v jeho tvári. Aj on sa trápil.

Bora svoj plán dokázala naplniť takmer dokonale. V okresanom pelotóne pre Sagana neostal silný súper.