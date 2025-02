Dvojnásobný olympijský šampión potvrdil, že tento rok ukončí cyklistickú kariéru

Tour vyhral v drese Ineosu v roku 2018, keď sa stal tretím Britom a prvým Walesanom, ktorému sa to podarilo.

Thomas získal zlato v tímovej stíhačke na dráhe na OH 2008 v Pekingu a OH 2012 v Londýne.

Tridsaťosemročný Walesan a víťaz Tour de France by mal absolvovať posledný štart v septembri na domácej Tour of Britain.

Koniec kariéry naznačil už v rozhovore na predsezónnom kempe, kde vyhlásil, že sa v novom ročníku zameria najmä na etapové preteky, počnúc Tour Down Under.

V pondelok to potvrdil: "Myslím, že je čas, aby sme to oznámili oficiálne. Áno, toto bude môj posledný rok v pelotóne. Nebola to zlá jazda, čo?

Ani vo svojich najdivokejších snoch by som si nepomyslel, že budem 19 rokov v profesionálnom pelotóne," uviedol Thomas na sociálnej sieti X (predtým Twitter).

Veľkou mierou sa zaslúžil aj o všetky štyri tituly Chrisa Froomea na Tour.

Thomas mal v minulosti úspechy aj na jarných klasikách, vyhral E3 Harelbeke a viackrát sa umiestnil v prvej desiatke na Okolo Flámska a Paris-Roubaix.