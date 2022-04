Skoro sa tešil predčasne. O triumfe Martineza rozhodli milimetre

Jazdec stajne Ineos Grenadiers sa presadil v záverečnom špurte a 185,6 km dlhú trať z Vitorie-Gasteiz do Zamudia zvládol za 4:15:23 h.

„Bola to ťažká etapa, na konci som bojoval so silnými súpermi. V duchu som si hovoril: 'Idem do toho.' Cítil som sa dobre a mal som aj dobrú pozíciu," povedal Martinez, ktorého cituje aj špecializovaný web wielerflits.nl.

Na čele celkového poradia sa udržal Slovinec Primož Roglič z tímu Jumbo-Visma, ktorý má päťsekundový náskok pred Belgičanom Remcom Evenepoelom.

"V piatok a v sobotu sú na programe náročné etapy. Pôjdeme si za celkovým víťazstvom," dodal kolumbijský cyklista, ktorý stráca jedenásť sekúnd.

Celkové poradie